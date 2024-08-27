"Гарний дизайн — це ризик, і коли ви поєднуєте готовність до ризику з дещицею смаку, саме це відрізняє красиві автомобілі від решти транспортних засобів на дорозі", – пише видання.

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Топ найкращих

Варто зазначити, що це не рейтинг у прямому сенсі цього слова. Автомобілі не розташовані по конкретних місцях за кількістю голосів.

Lexus LC 500. Автомобіль класу Gran Turismo, що випускається з березня 2017 року компанією Lexus, підрозділом компанії Toyota.



Lexus LC 500 / Фото Lexus

Mazda Miata. Автомобілі Miata мають дійсно свій особливий стиль, який заслуговує бути в цьому рейтингу. Різні покоління випускаються з 1989 року.



Mazda Miata / Фото Mazda

Ferrari Roma. Транспортний засіб було представлено 13 листопада 2019 року. Перший надійшов у продаж влітку 2020 року. Модель названа на честь Риму.



Ferrari Roma / Фото Ferrari

Hyundai Ioniq 5. Електричний компактний кросовер-позашляховик дебютував 23 лютого 2021 року в Європі. Автомобіль зібраний на модульній платформі E-GMP (Electric-Global Modular Platform). В базовій комплектації запропонований електромотор на задній осі, але за доплату тягою будуть забезпечуватися всі колеса. Представлені чотири версії з різними батареями, двигунами та запасом ходу.



Hyundai Ioniq 5 / Фото Hyundai

Alfa Romeo Giulia. Важко сказати, чому це опинилося в рейтингу найкрасивіших, але про смаки не сперечаються.



Alfa Romeo Giulia / Фото Alfa Romeo

Volvo S60.



Volvo S60 / Фото Volvo

Audi RS6 Avant. П'ятимісний спортивний автомобіль, який виготовляє німецька компанія Audi на основі серійних моделей з 2002 року. Машина з бензиновим двигуном має великі розміри і вагу.



Audi RS6 Avant / Фото Audi

Jaguar F-Type. Найновіший F-Type дійсно фантастичний. Він завжди таким був, але останнє покоління – особливе. На жаль, компанія знімає цей автомобіль з виробництва, так і не зробивши його масовим.



Jaguar F-Type / Фото Jaguar

Volvo V60.



Volvo V60 / Фото Volvo

Bentley Continental GT. Розкішне купе преміум-класу британського виробника. Continental GT є першим Bentley, який був розроблений під керівництвом Volkswagen. Автомобіль отримав W12-циліндровий двигун від Volkswagen Phaeton, але оснащений турбонаддувом. Повний привід і пневматична підвіска також виробництва Volkswagen.



Bentley Continental GT / Фото Bentley

Lexus GX 550. Яскравий представник сучасних трендів у дизайні. Він має три модифікації й стартує від 64 250 доларів.



Lexus GX 550 / Фото Lexus

Lotus Emira. Спортивне купе, розроблене компанією Lotus Cars. Emira вперше показали на фестивалі швидкості в Гудвуді 6 липня 2021 року. Дизайн автомобіля подібний на Lotus Evija. Кузов виконаний з алюмінієвого сплаву.



Lotus Emira / Фото Lotus

Audi RS7.



Audi RS7 / Фото Audi

Toyota GR86.



Toyota GR86 / Фото Toyota

Porsche Taycan Cross Turismo.



Porsche Taycan Cross Turismo / Фото Porsche

Чесно кажучи, вельми дивно бачити тут деякі екземпляри, які виглядають як більшість середньостатистичних автівок навіть на наших дорогах, не кажучи вже дороги у США, де кількість автомобільних брендів значно вища. Однак, як і було сказано, смаки – це річ суб'єктивна.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.