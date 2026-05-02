Гонка гігагерців: найкращі Android-смартфони з найшвидшими процесорами у 2026 році

Ринок мобільних технологій у 2026 році демонструє безпрецедентний стрибок продуктивності. Провідні виробники представили пристрої, здатні конкурувати з комп'ютерами за обчислювальною потужністю. Боротьба між ключовими гравцями індустрії за першість у швидкості перейшла на новий рівень.

Які технічні рішення зробили смартфони 2026 року лідерами ринку?

Станом на кінець квітня 2026 року основними рушіями індустрії стали новітні чипсети від компаній Qualcomm і MediaTek. Головними фаворитами серед процесорів є Snapdragon 8 Elite Gen 5 та Snapdragon 8 Gen 5, тоді як MediaTek Dimensity 9500 виступає їхнім найсерйознішим конкурентом. Ці платформи дозволили створити пристрої, що поєднують надзвичайну швидкість роботи з енергоефективністю, пише 24 Канал.

Дивіться також OpenAI нібито планує випускати смартфони з власними чипами вже з 2028 року

Samsung Galaxy S26 Ultra

Одним із найпомітніших представників нового покоління став Samsung Galaxy S26 Ultra, який офіційно презентували у лютому 2026 року за ціною 1 299 доларів. Смартфон отримав спеціальну версію процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, побудовану на кастомній архітектурі Oryon. Частота цього чипа сягає вражаючих 4,6 гігагерца.

Завдяки 12 гігабайтам швидкісної оперативної пам'яті та вдосконаленій системі охолодження з випарною камерою, апарат легко справляється зі складними алгоритмами штучного інтелекту та важким режимом багатозадачності без перегріву.

Oppo Find X9 Ultra

Китайські бренди також вивели на глобальний ринок свої амбітні проєкти. Oppo Find X9 Ultra, вартість якого становить близько 1 715 доларів, став першим пристроєм компанії такого класу за межами Китаю.

Потужність Snapdragon 8 Elite Gen 5 тут використовується не лише для загальної швидкості, а й для обробки зображень у реальному часі з двох сенсорів по 200 мегапікселів кожен. Щоб забезпечити стабільну роботу такої системи протягом дня, виробник встановив акумулятор ємністю 7 050 міліампер-годин.

Vivo X300 Ultra

Аналогічну потужність демонструє і Vivo X300 Ultra, орієнтовна ціна якого сягає 2 000 доларів. Цей флагман оснащений камерами, створеними спільно з Zeiss, і використовує нейронний двигун процесора для обчислювальної фотографії. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 100 Ватів, що дозволяє миттєво відновлювати енергію.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra пропонує користувачам AMOLED-екран з частотою оновлення 120 герців. При ціні близько 1 100 доларів він здатен записувати відео у форматі 8K у реальному часі завдяки все тому ж Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пристрій має батарею на 6 000 міліампер-годин і підтримує дротову зарядку потужністю 90 Ватів.

iQOO 15 Ultra

Окрему нішу займають ігрові смартфони. iQOO 15 Ultra, випущений за ціною приблизно 798 доларів, поєднує основний процесор Qualcomm зі спеціальним "кіберспортивним" чипом Q3. Це дозволяє масштабувати зображення до 2K та інтерполювати кадри до 120 кадрів на секунду.

Для запобігання термічному тротлінгу розробники застосували систему Ice Dome з активним вентилятором на 59 лопатей, а тривалість ігрових сесій забезпечує акумулятор ємністю 7 400 міліампер-годин.

Motorola Signature

Для тих, хто віддає перевагу витонченому стилю без зайвого програмного забезпечення, була представлена Motorola Signature. Пристрій товщиною всього 6,99 міліметра працює на базі Snapdragon 8 Gen 5 з тактовою частотою 3,8 гігагерца. При ціні 999 доларів цей смартфон пропонує майже "чистий" Android, що дозволяє апаратній частині працювати на повну потужність.

Redmi K90 Max

Цікавим гравцем на ринку став Redmi K90 Max, який наразі доступний лише у Китаї за ціною близько 485 доларів. Це рідкісний приклад смартфона на базі MediaTek Dimensity 9500 з активним охолодженням у вигляді вбудованого вентилятора.

Його головною особливістю є рекордна батарея ємністю 8 550 міліампер-годин, що робить його одним із найбільш автономних флагманів сучасності.