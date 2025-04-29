Пацієнт із паралічем спілкується завдяки Neuralink: чип у мозку дозволив говорити через ШІ

Бред Сміт, третій учасник експериментальної програми Neuralink страждає на повний параліч і втрату мови через бічний аміотрофічний склероз (ALS). Але нині він спілкується за допомогою комп’ютера й штучного інтелекту завдяки імплантованому чипу в мозок.

Компанія Neuralink повідомила в січні, що троє людей вже отримали мозкові імпланти в межах клінічного дослідження PRIME, інформує 24 Канал. Серед них – Бред Сміт.

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Усі троє не можуть рухати руками й ногами – Ноланд і Алекс через травму спинного мозку, а Бред – через бічний аміотрофічний склероз.

Сміт зазначає, що не може рухати жодною частиною тіла, окрім кутиків рота та очей.

Я повністю залежний від апарату штучної вентиляції легень,

– сказав він у відео, опублікованому на платформі X.

Він розповів, що повністю покладається на імплант Neuralink для спілкування. Відео він створив за допомогою мозково-комп’ютерного інтерфейсу, яким керує курсором миші на своєму MacBook Pro. Команда Neuralink у співпраці зі Смітом також розробила спеціальний чат-застосунок, який за допомогою ШІ слухає розмову та пропонує варіанти відповідей.

Застосунок використовує Grok 3 і штучний аналог мого старого голосу для формування варіантів відповідей. Мій друг попросив поради щодо подарунка для дівчини, яка любить коней. Я обрав варіант, і ШІ з моїм голосом порадив подарувати їй букет моркви,

– пояснив Сміт.

Підсумовуючи свій досвід, Бред Сміт зазначив, що технологія Neuralink суттєво покращила його життя.

За словами Сміта, команда також працює над пришвидшенням введення тексту курсором.