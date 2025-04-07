Глобальне чипування: Neuralink шукає добровольців для тестування імплантів по всьому світу

Стартап Ілона Маска Neuralink, який займається розробкою мозкових імплантів, оголосив про глобальний пошук нових добровольців для участі у клінічних випробуваннях.

Наразі компанія вже імплантувала пристрій трьом пацієнтам з повним паралічем кінцівок, а найвідоміший з них – Ноланд Арбо – живе з імплантом Neuralink вже понад рік, розповідає 24 Канал.

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Раніше випробування обмежувались лише США та Канадою, хоча також велась підготовка в Британії. Цього тижня Neuralink оприлюднила у соцмережі X оголошення про відкриття глобального набору добровольців.

Учасникам пропонують долучитися до експерименту, мета якого – дати людям можливість керувати комп’ютером силою думки. Основна вимога для кандидатів – наявність паралічу всіх чотирьох кінцівок.

Перший учасник випробувань, Ноланд Арбо, завдяки імпланту вже самостійно користується ноутбуком, керуючи курсором силою думки. Він не лише грає у стратегії, а й відновив дистанційне навчання в університеті, яке припинив після травми хребта. До імплантації він міг лише переглядати YouTube, тримаючи стилус у зубах для керування планшетом.

Другий учасник випробувань, Алекс, втратив рухливість внаслідок автокатастрофи. Після встановлення імпланту він повернувся до професії дизайнера, працює зі спеціалізованими застосунками, створює ескізи і проєктує деталі.

Також він навчився програмувати автоматизовані пристрої на платформі Arduino. За допомогою імпланту Алекс керує смартфоном, закріпленим на інвалідному візку, і бере участь в експерименті з керування роботизованою рукою за допомогою думок.