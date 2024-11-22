Neuralink Ілона Маска почне випробування на людях у ще одній країні після отримання дозволу

Компанія Neuralink отримала дозвіл на початок випробувань на людях у Канаді. Це будуть перші клінічні випробування за межами США.

Як це буде

Neuralink отримала дозвіл від Міністерства охорони здоров'я Канади. Першим і ексклюзивним хірургічним майданчиком для проведення процедури стала Західна лікарня Торонто, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву компанії.

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Компанія вперше відкрила свій канадський реєстр пацієнтів у березні цього року, але зараз вона активно шукає потенційних учасників. "Набір тепер відкрито", – оголосила вона на X.

У рамках дослідження CAN-PRIME Neuralink вживлює свій імплантат у мозок учасника, щоб він міг інтерпретувати його нейронну активність. Імплантат дозволить керувати комп'ютером або смартфоном за допомогою мозку без використання дротів або будь-яких фізичних рухів.

Neuralink каже, що дослідження має на меті "оцінити безпеку імплантату й хірургічного робота, а також оцінити початкову функціональність [мозкового комп'ютерного інтерфейсу], що дозволить людям з квадриплегією керувати зовнішніми пристроями силою думки". Досвід, отриманий під час випробувань, може допомогти компанії знайти безпечніші способи розміщення імплантату в мозку, а також розширити можливості технології.

Перший пацієнт Neuralink отримав свій імплантат на початку цього року. У нього виникли деякі проблеми, коли нитки імплантату відійшли від його мозку, хоча зараз він почувається добре.

Для другого пацієнта Neuralink застосувала пом'якшувальні заходи, щоб запобігти проблемам ниток. Цей пацієнт уже використовував програмне забезпечення для автоматизованого проєктування (CAD) всього через кілька тижнів після операції в липні.

Зараз Neuralink спеціально шукає пацієнтів, які "мають обмежену можливість використовувати обидві руки або взагалі не мають можливості використовувати обидві руки через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз (БАС)" для участі у випробуваннях в Канаді.