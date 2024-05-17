Перший пацієнт Neuralink повідомив про проблеми з функціонуванням нейрочипа

Ноланд Арбо, перша людина, якій на початку цього року вживили імплантат мозково-комп'ютерного інтерфейсу від компанії Neuralink Ілона Маска, поділився своїми занепокоєннями. Нещодавно пристрій почав працювати зі збоями, через проблему з від'єднанням контактів і це вплинуло на можливості пацієнта.

Арбо, 29-річний техасець, який став паралізованим після нещасного випадку під час дайвінгу вісім років тому, спочатку отримав чудові результати від імплантації. За допомогою нейрочипа він навчився керувати курсором силою думки і використовував цю нову здатність, щоб грати у відеоігри, такі як Civilization VI і Mario Kart, та спілкуватися у соцмережах.

А тим часом Новий чип Neuralink повернув зір мавпі, заявляє Ілон Маск

Проблеми з імплантом

Ускладнення виникли, коли певні контакти імплантату, вставленого в моторну кору головного мозку, з часом почали втягуватися, що, як визнала компанія Neuralink, могло бути пов'язано з повітрям, яке потрапило в череп в ході операції.

Арбо поділився жахливим досвідом втрати нещодавно набутих здібностей, в тому числі контролю над курсором, у інтерв'ю Bloomberg.

Я почав втрачати контроль над курсором. Я думав, що вони внесли якісь зміни, і в цьому була причина. Але потім мені сказали, що з мого мозку висмикують контакти. Це було дуже важко почути. Я думав, що зможу покористуватися ним, можливо, місяць, а потім моя подорож добіжить кінця.

Попри проблему з контактами, в Neuralink стверджують, що успішно відкоригували алгоритм інтерпретації сигналів з чипа, що призвело до покращення пропускної здатності даних. Відтоді Арбо відновив здатність керувати курсором на своєму комп'ютері для набору тексту буква за буквою, а програмне забезпечення Neuralink поступово вчиться розпізнавати слова, аби у підсумку інтерпретувати цілі речення на більш високій швидкості.

Neuralink потрібне покращення

Досвід Арбо слугує ключовим моментом для розвитку технології інтерфейсу між мозком і комп'ютером. Neuralink прагне надати подібні можливості іншим людям, які стикаються з такими ж проблемами. Але для цього компанія мусить вирішити проблеми, які виникли в першого пацієнта.

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Що ж до самого Арбо, то він залишається відданим експерименту. Він погодився зберегти чип у своєму мозку щонайменше протягом року, щоб оцінити його довгостроковий вплив на людину, ефективність та безпечність.

Попри початкові перешкоди, Арбо залишається оптимістом щодо майбутніх досягнень і висловив зацікавленість у переході до наступної ітерації Neuralink.