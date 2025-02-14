Німецький виробник відправить Україні 6000 сучасних ШІ-дронів на додачу до вже запланованих 4000

Оборонний стартап з Німеччини під назвою Helsing, одним із інвесторів якого є Деніел Ек зі Spotify, виготовить 6000 ударних безпілотників HX-2 і додасть їх до вже запланованих 4000 одиниць моделі HF-1, що фінансуються Німеччиною і постачаються в Україну. Що це за дрони і в чому їхня перевага?

Що відомо про ці дрони

Співзасновник компанії Гундберт Шерф сказав у своїй заяві, що Helsing збільшує виробництво HX-2 "у відповідь на додаткові замовлення з України". Ця заява з'явилася відразу після того, як президент США Дональд Трамп і особа, яка називає себе "президентом Росії" провели переговори телефоном і на адресу України прозвучали вельми невтішні пропозиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ударні дрони, як можна зрозуміти з їхньої назви, – це безпілотники з вибуховим зарядом на борту, які можуть атакувати ворога. Компанія Helsing почала працювати в цій сфері лише у 2024 році, а до того займалася розробкою програмного забезпечення зі штучним інтелектом. Тепер вона претендує на місце "одного з найбільших світових виробників ударних дронів", згідно з її останнім оголошенням.

Головною особливістю дронів Helsing є те, що вони дають можливість об'єднуватися в рої, а не обмежуватися одним окремим БПЛА, який летить до цілі. Це дозволить збільшувати руйнівну силу і підвищувати ймовірність влучання, оскільки що більше об'єктів летить одночасно, то важче з ними боротися.

Представлена наприкінці 2024 року модель дрона-камікадзе HX-2 інтегрує штучний інтелект, а також була розроблена таким чином, щоб її можна було виробляти у великих масштабах. Коли йдеться про автономні дрони, штучний інтелект – це більше, ніж просто трюк: він допомагає знаходити цілі навіть тоді, коли зв'язок глушиться і сигнал втрачається. Але вартість також має значення, особливо для пристроїв-камікадзе, які є одноразовими. Компанія не розголошує ціни, але стверджує, що її підхід призводить до нижчих витрат на одиницю продукції та більшої масштабованості виробництва, ніж у конкуруючих варіантів.

Система Altra

Центральною частиною нових безпілотників є програмна платформа Altra власного виробництва, яка "розумно поєднує всі елементи поля бою, щоб трансформувати точність, швидкість і надійність сучасних сухопутних військ", як вказано на сайті розробника. Helsing пише, що використовує штучний інтелект для досягнення масштабованого захоплення цілей і скоординованих ефектів точності. Безпілотники та засоби розвідки отримують можливість проникати в складні умови електромагнітної боротьби, дозволяючи засобам ураження вражати цілі з вищою ефективністю.

Власне, саме програма Altra, судячи з усього, й об'єднує БПЛА в рої.

Altra прискорює ідентифікацію, локалізацію, призначення та ураження цілей завдяки поєднанню передового ШІ зі стійким до деградації мережевим стеком і потужним програмним забезпеченням наземних станцій,

– йдеться в описі технології.

Потоки даних у реальному часі з безпілотників та інших джерел інтегруються в загальну оперативну картину цілей на наземних станціях і портативних пристроях оператора. Інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс за допомогою штучного інтелекту зменшує навантаження на людину.



Робота в системі Altra / Фото Helsing

"За допомогою наземної станції Altra оператори координують і адаптують масштабні кампанії в режимі реального часу, організовуючи непрямий вогонь і рої ударних безпілотників для контрольованих атак з прицільним ураженням і насиченням. Для непрямого вогню автоматизоване коригування вогню прискорює ланцюжок прийняття рішень і зменшує навантаження на оператора в бою. Відкриті інтерфейси забезпечують надійну інтеграцію з існуючими та майбутніми платформами. Існуючі інтеграції включають основні європейські артилерійські системи та міномети, станції дистанційного керування озброєнням, безпілотні літальні апарати та ударні безпілотники", – пишуть розробники.

Фабрики стійкості

Ніклас Келер, один зі співзасновників Helsing, каже, що, заснованих на цій концепції.

На відміну від безпілотників HF-1, які збираються у партнерстві з українськими фахівцями та з залученням українських виробництв, ці нові пристрої призначені для виробництва на власних потужностях Helsing, які компанія називає "фабриками стійкості". Вона планує побудувати їх по всій Європі.



Безпілотники Helsing на фабриці / Фото Helsing

Будівництво декількох об'єктів замість централізації виробництва має перевагу в тому, що можна використовувати місцеві ланцюги постачання і робочу силу, що часто є вимогою національних департаментів оборонних закупівель з міркувань суверенітету.

За даними компанії, її перший завод Resilience Factory на півдні Німеччини вже працює з початковою місячною виробничою потужністю понад 1000 штук для моделі HX-2. Як і інші подібні об'єкти, цей може "збільшити обсяги виробництва до десятків тисяч одиниць".