Что известно об этих дронах

Соучредитель компании Гундберт Шерф сказал в своем заявлении, что Helsing увеличивает производство HX-2 "в ответ на дополнительные заказы из Украины". Это заявление появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп и лицо, называющее себя "президентом России" провели переговоры по телефону и в адрес Украины прозвучали весьма неутешительные предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Ударные дроны, как можно понять из их названия, – это беспилотники со взрывным зарядом на борту, которые могут атаковать врага. Компания Helsing начала работать в этой сфере только в 2024 году, а до того занималась разработкой программного обеспечения с искусственным интеллектом. Теперь она претендует на место "одного из крупнейших мировых производителей ударных дронов", согласно ее последнему объявлению.

Главной особенностью дронов Helsing является то, что они дают возможность объединяться в рои, а не ограничиваться одним отдельным БПЛА, который летит к цели. Это позволит увеличивать разрушительную силу и повышать вероятность попадания, поскольку чем больше объектов летит одновременно, тем труднее с ними бороться.

Представленная в конце 2024 года модель дрона-камикадзе HX-2 интегрирует искусственный интеллект, а также была разработана таким образом, чтобы ее можно было производить в больших масштабах. Когда речь идет об автономных дронах, искусственный интеллект – это больше, чем просто трюк: он помогает находить цели даже тогда, когда связь глушится и сигнал теряется. Но стоимость также имеет значение, особенно для устройств-камикадзе, которые являются одноразовыми. Компания не разглашает цены, но утверждает, что ее подход приводит к более низким затратам на единицу продукции и большей масштабируемости производства, чем у конкурирующих вариантов.

Система Altra

Центральной частью новых беспилотников является программная платформа Altra собственного производства, которая "разумно сочетает все элементы поля боя, чтобы трансформировать точность, скорость и надежность современных сухопутных войск", как указано на сайте разработчика. Helsing пишет, что использует искусственный интеллект для достижения масштабируемого захвата целей и скоординированных эффектов точности. Беспилотники и средства разведки получают возможность проникать в сложные условия электромагнитной борьбы, позволяя средствам поражения поражать цели с более высокой эффективностью.

Собственно, именно программа Altra, судя по всему, и объединяет БПЛА в рои.

Altra ускоряет идентификацию, локализацию, назначения и поражения целей благодаря сочетанию передового ИИ с устойчивым к деградации сетевым стеком и мощным программным обеспечением наземных станций,

– говорится в описании технологии.

Потоки данных в реальном времени с беспилотников и других источников интегрируются в общую оперативную картину целей на наземных станциях и портативных устройствах оператора. Интуитивно-понятный интерфейс с помощью искусственного интеллекта уменьшает нагрузку на человека.



Работа в системе Altra / Фото Helsing

"С помощью наземной станции Altra операторы координируют и адаптируют масштабные кампании в режиме реального времени, организуя непрямой огонь и рои ударных беспилотников для контролируемых атак с прицельным поражением и насыщением. Для непрямого огня автоматизированная корректировка огня ускоряет цепочку принятия решений и уменьшает нагрузку на оператора в бою. Открытые интерфейсы обеспечивают надежную интеграцию с существующими и будущими платформами. Существующие интеграции включают основные европейские артиллерийские системы и минометы, станции дистанционного управления вооружением, беспилотные летательные аппараты и ударные беспилотники", – пишут разработчики.

Никлас Келер, один из соучредителей Helsing, говорит, что HX-2 – это лишь первый из целого ряда продуктов, основанных на этой концепции.

Фабрики устойчивости

В отличие от беспилотников HF-1, которые собираются в партнерстве с украинскими специалистами и с привлечением украинских производств, эти новые устройства предназначены для производства на собственных мощностях Helsing, которые компания называет "фабриками устойчивости". Она планирует построить их по всей Европе.



Беспилотники Helsing на фабрике / Фото Helsing

Строительство нескольких объектов вместо централизации производства имеет преимущество в том, что можно использовать местные цепи поставок и рабочую силу, что часто является требованием национальных департаментов оборонных закупок по соображениям суверенитета.

По данным компании, ее первый завод Resilience Factory на юге Германии уже работает с начальной месячной производственной мощностью более 1000 штук для модели HX-2. Как и другие подобные объекты, этот может "увеличить объемы производства до десятков тысяч единиц".