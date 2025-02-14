Что известно об этих дронах

Соучредитель компании Гундберт Шерф сказал в своем заявлении, что Helsing увеличивает производство HX-2 "в ответ на дополнительные заказы из Украины". Это заявление появилось сразу после того, как президент США Дональд Трамп и лицо, называющее себя "президентом России" провели переговоры по телефону и в адрес Украины прозвучали весьма неутешительные предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Ударные дроны, как можно понять из их названия, – это беспилотники со взрывным зарядом на борту, которые могут атаковать врага. Компания Helsing начала работать в этой сфере только в 2024 году, а до того занималась разработкой программного обеспечения с искусственным интеллектом. Теперь она претендует на место "одного из крупнейших мировых производителей ударных дронов", согласно ее последнему объявлению.

Главной особенностью дронов Helsing является то, что они дают возможность объединяться в рои, а не ограничиваться одним отдельным БПЛА, который летит к цели. Это позволит увеличивать разрушительную силу и повышать вероятность попадания, поскольку чем больше объектов летит одновременно, тем труднее с ними бороться.

Представленная в конце 2024 года модель дрона-камикадзе HX-2 интегрирует искусственный интеллект, а также была разработана таким образом, чтобы ее можно было производить в больших масштабах. Когда речь идет об автономных дронах, искусственный интеллект – это больше, чем просто трюк: он помогает находить цели даже тогда, когда связь глушится и сигнал теряется. Но стоимость также имеет значение, особенно для устройств-камикадзе, которые являются одноразовыми. Компания не разглашает цены, но утверждает, что ее подход приводит к более низким затратам на единицу продукции и большей масштабируемости производства, чем у конкурирующих вариантов.

Система Altra

Центральной частью новых беспилотников является программная платформа Altra собственного производства, которая "разумно сочетает все элементы поля боя, чтобы трансформировать точность, скорость и надежность современных сухопутных войск", как указано на сайте разработчика. Helsing пишет, что использует искусственный интеллект для достижения масштабируемого захвата целей и скоординированных эффектов точности. Беспилотники и средства разведки получают возможность проникать в сложные условия электромагнитной борьбы, позволяя средствам поражения поражать цели с более высокой эффективностью.

Собственно, именно программа Altra, судя по всему, и объединяет БПЛА в рои.

Altra ускоряет идентификацию, локализацию, назначения и поражения целей благодаря сочетанию передового ИИ с устойчивым к деградации сетевым стеком и мощным программным обеспечением наземных станций,
– говорится в описании технологии.

Потоки данных в реальном времени с беспилотников и других источников интегрируются в общую оперативную картину целей на наземных станциях и портативных устройствах оператора. Интуитивно-понятный интерфейс с помощью искусственного интеллекта уменьшает нагрузку на человека.

Работа в системе Altra
Работа в системе Altra / Фото Helsing

"С помощью наземной станции Altra операторы координируют и адаптируют масштабные кампании в режиме реального времени, организуя непрямой огонь и рои ударных беспилотников для контролируемых атак с прицельным поражением и насыщением. Для непрямого огня автоматизированная корректировка огня ускоряет цепочку принятия решений и уменьшает нагрузку на оператора в бою. Открытые интерфейсы обеспечивают надежную интеграцию с существующими и будущими платформами. Существующие интеграции включают основные европейские артиллерийские системы и минометы, станции дистанционного управления вооружением, беспилотные летательные аппараты и ударные беспилотники", – пишут разработчики.

Фабрики устойчивости

В отличие от беспилотников HF-1, которые собираются в партнерстве с украинскими специалистами и с привлечением украинских производств, эти новые устройства предназначены для производства на собственных мощностях Helsing, которые компания называет "фабриками устойчивости". Она планирует построить их по всей Европе.

Беспилотники Helsing на фабрике
Беспилотники Helsing на фабрике / Фото Helsing

Строительство нескольких объектов вместо централизации производства имеет преимущество в том, что можно использовать местные цепи поставок и рабочую силу, что часто является требованием национальных департаментов оборонных закупок по соображениям суверенитета.

По данным компании, ее первый завод Resilience Factory на юге Германии уже работает с начальной месячной производственной мощностью более 1000 штук для модели HX-2. Как и другие подобные объекты, этот может "увеличить объемы производства до десятков тысяч единиц".