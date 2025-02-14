Що відомо про ці дрони

Співзасновник компанії Гундберт Шерф сказав у своїй заяві, що Helsing збільшує виробництво HX-2 "у відповідь на додаткові замовлення з України". Ця заява з'явилася відразу після того, як президент США Дональд Трамп і особа, яка називає себе "президентом Росії" провели переговори телефоном і на адресу України прозвучали вельми невтішні пропозиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Ударні дрони, як можна зрозуміти з їхньої назви, – це безпілотники з вибуховим зарядом на борту, які можуть атакувати ворога. Компанія Helsing почала працювати в цій сфері лише у 2024 році, а до того займалася розробкою програмного забезпечення зі штучним інтелектом. Тепер вона претендує на місце "одного з найбільших світових виробників ударних дронів", згідно з її останнім оголошенням.

Головною особливістю дронів Helsing є те, що вони дають можливість об'єднуватися в рої, а не обмежуватися одним окремим БПЛА, який летить до цілі. Це дозволить збільшувати руйнівну силу і підвищувати ймовірність влучання, оскільки що більше об'єктів летить одночасно, то важче з ними боротися.

Представлена наприкінці 2024 року модель дрона-камікадзе HX-2 інтегрує штучний інтелект, а також була розроблена таким чином, щоб її можна було виробляти у великих масштабах. Коли йдеться про автономні дрони, штучний інтелект – це більше, ніж просто трюк: він допомагає знаходити цілі навіть тоді, коли зв'язок глушиться і сигнал втрачається. Але вартість також має значення, особливо для пристроїв-камікадзе, які є одноразовими. Компанія не розголошує ціни, але стверджує, що її підхід призводить до нижчих витрат на одиницю продукції та більшої масштабованості виробництва, ніж у конкуруючих варіантів.

Система Altra

Центральною частиною нових безпілотників є програмна платформа Altra власного виробництва, яка "розумно поєднує всі елементи поля бою, щоб трансформувати точність, швидкість і надійність сучасних сухопутних військ", як вказано на сайті розробника. Helsing пише, що використовує штучний інтелект для досягнення масштабованого захоплення цілей і скоординованих ефектів точності. Безпілотники та засоби розвідки отримують можливість проникати в складні умови електромагнітної боротьби, дозволяючи засобам ураження вражати цілі з вищою ефективністю.

Власне, саме програма Altra, судячи з усього, й об'єднує БПЛА в рої.

Altra прискорює ідентифікацію, локалізацію, призначення та ураження цілей завдяки поєднанню передового ШІ зі стійким до деградації мережевим стеком і потужним програмним забезпеченням наземних станцій,
– йдеться в описі технології.

Потоки даних у реальному часі з безпілотників та інших джерел інтегруються в загальну оперативну картину цілей на наземних станціях і портативних пристроях оператора. Інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс за допомогою штучного інтелекту зменшує навантаження на людину.

Робота в системі Altra
Робота в системі Altra / Фото Helsing

"За допомогою наземної станції Altra оператори координують і адаптують масштабні кампанії в режимі реального часу, організовуючи непрямий вогонь і рої ударних безпілотників для контрольованих атак з прицільним ураженням і насиченням. Для непрямого вогню автоматизоване коригування вогню прискорює ланцюжок прийняття рішень і зменшує навантаження на оператора в бою. Відкриті інтерфейси забезпечують надійну інтеграцію з існуючими та майбутніми платформами. Існуючі інтеграції включають основні європейські артилерійські системи та міномети, станції дистанційного керування озброєнням, безпілотні літальні апарати та ударні безпілотники", – пишуть розробники.

Фабрики стійкості

На відміну від безпілотників HF-1, які збираються у партнерстві з українськими фахівцями та з залученням українських виробництв, ці нові пристрої призначені для виробництва на власних потужностях Helsing, які компанія називає "фабриками стійкості". Вона планує побудувати їх по всій Європі.

Безпілотники Helsing на фабриці
Безпілотники Helsing на фабриці / Фото Helsing

Будівництво декількох об'єктів замість централізації виробництва має перевагу в тому, що можна використовувати місцеві ланцюги постачання і робочу силу, що часто є вимогою національних департаментів оборонних закупівель з міркувань суверенітету.

За даними компанії, її перший завод Resilience Factory на півдні Німеччини вже працює з початковою місячною виробничою потужністю понад 1000 штук для моделі HX-2. Як і інші подібні об'єкти, цей може "збільшити обсяги виробництва до десятків тисяч одиниць".