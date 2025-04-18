Бомба в реке

В выходной день Камерон вместе с отцом, 47-летним Адамом Мейквеллом, отправился на реку Уре в Северном Йоркшире, Великобритания, чтобы протестировать новое освещение для своего дрона. Устройство оборудовано камерой 4K, искусственным интеллектом и LED-подсветкой – оно создано для съемки в условиях плохой видимости. Когда тестирование завершилось, Адам предложил сыну еще немного поиграть с дроном, пока он будет паковать снаряжение в автомобиль, сообщает 24 Канал со ссылкой на DroneDJ.

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Уже через несколько минут Камерон заметил на дне что-то похожее на старую канистру. Заинтересовавшись, он приблизился к объекту и случайно врезался в него дроном, еще не зная, что перед ним настоящая авиабомба SC500, сброшенная нацистами во время войны.

Он рассказывает, что не поверил отцу, когда тот впервые предположил, что это может быть бомба. Но Адам Мейквелл говорит, что сразу узнал опасную находку. По его словам, бомба содержала более 250 килограммов взрывчатки и могла убить их обоих мгновенно, если бы сдетонировала. Она лежала прямо на популярном участке реки, где люди плавают, катаются на лодках и каноэ.

Бомба под водой / Фото Adam Makewell

Собрав вещи, отец с сыном направились в полицию. Но первая реакция правоохранителей была скептической – до того момента, когда Адам показал им видео с дрона. После этого дело восприняли всерьез.

Очень быстро к месту прибыли саперы Королевского военно-морского флота из Глазго. Адаму даже предложили помочь водолазам переместить бомбу, используя его дрон. Впрочем, из-за подъема воды и низкой видимости процесс усложнился. В конце концов, саперы все же обнаружили снаряд и осуществили контролируемый подрыв, в результате чего на дне реки образовалась двухметровая яма, а окружающая фауна частично уничтожена. Операция потребовала привлечения полиции, пожарных и экологов. Территорию пришлось перекрыть почти на километр.

14-летний Камерон говорит, что теперь еще больше заинтересовался историей. Он надеется, что остатки бомбы можно будет выставить в их местном музее.

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