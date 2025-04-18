Бомба в річці

У вихідний день Камерон разом із батьком, 47-річним Адамом Мейквеллом, вирушив на річку Уре в Північному Йоркширі, Велика Британія, щоб протестувати нове освітлення для свого дрона. Пристрій обладнано камерою 4K, штучним інтелектом і LED-підсвіткою – він створений для зйомки в умовах поганої видимості. Коли тестування завершилося, Адам запропонував сину ще трохи погратися з дроном, поки він пакуватиме спорядження в автомобіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на DroneDJ.

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Вже за кілька хвилин Камерон помітив на дні щось схоже на стару каністру. Зацікавившись, він наблизився до об’єкта й випадково врізався в нього дроном, ще не знаючи, що перед ним справжня авіабомба SC500, скинута нацистами під час війни.

Він розповідає, що не повірив батькові, коли той вперше припустив, що це може бути бомба. Але Адам Мейквелл каже, що відразу впізнав небезпечну знахідку. За його словами, бомба містила понад 250 кілограмів вибухівки й могла вбити їх обох миттєво, якби здетонувала. Вона лежала просто на популярній ділянці річки, де люди плавають, катаються на човнах і каное.

Бомба під водою / Фото Adam Makewell

Зібравши речі, батько з сином попрямували до поліції. Але перша реакція правоохоронців була скептичною – аж до того моменту, коли Адам показав їм відео з дрона. Після цього справу сприйняли всерйоз.

Дуже швидко до місця прибули сапери Королівського військово-морського флоту з Глазго. Адаму навіть запропонували допомогти водолазам перемістити бомбу, використовуючи його дрон. Утім, через підйом води й низьку видимість процес ускладнився. Зрештою, сапери все ж виявили снаряд і здійснили контрольований підрив, унаслідок чого на дні річки утворилася двометрова яма, а навколишню фауну частково знищено. Операція потребувала залучення поліції, пожежників і екологів. Територію довелося перекрити майже на кілометр.

14-річний Камерон каже, що тепер іще більше зацікавився історією. Він сподівається, що рештки бомби можна буде виставити в їхньому місцевому музеї.

Підводний дрон зафільмував знахідку перед її знищенням: відео