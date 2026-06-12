Розсекречено третю партію файлів про НЛО: плазмові сфери, звіти ФБР та таємні архіви ЦРУ

Американська влада продовжує кампанію з розсекречення матеріалів про невідомі аномальні явища. Нова хвиля документів містить свідчення очевидців, відео загадкових об'єктів та архівні звіти ЦРУ, які десятиліттями залишалися недоступними для громадськості.

У п'ятницю вранці на офіційному сайті Міністерства війни США (Department of War) тихо опублікували третю частину секретних файлів про непізнані літаючі об'єкти. Це черговий крок урядової кампанії з розкриття інформації про загадкові інциденти, які досі не піддаються логічному поясненню.

Дивіться також Інформатор каже, що ЦРУ десятки років вивчає інопланетні технології

Сьогодні урядовці та науковці замість класичного терміна НЛО використовують абревіатуру НАЯ – UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – непізнані аномальні явища). Це поняття значно ширше: воно охоплює аномалії не лише в небі, а й під водою чи в космосі, які демонструють незрозумілі для сучасної науки фізичні властивості.

Ми писали раніше:

Що зафіксували очевидці: червоні сфери та відео на iPhone

Особливу увагу привертає звіт ФБР за липень 2025 року. У ньому описують відео, яке зняли двоє очевидців на північному сході США. Повернувшись увечері з роботи, вони помітили на своєму задньому дворі дивний об'єкт.

За даними ФБР, це була блискуча червона сфера розміром із баскетбольний м'яч. Вона висіла приблизно за 7,5 метра (25 футів) від землі, нижче лінії дерев, на відстані близько 27 метрів (90 футів) від свідків.

Інше розсекречене відео за 2025 рік показує "плазмоподібну сферу", яка зависла над ставком у США, постійно змінюючи форму та яскравість. Ще один ролик, знятий у 2024 році, зафіксував загадкове світіння над водоймою на північному сході країни. Більшість цих кадрів надіслали звичайні американці – чиновники зазначають, що люди знімали аномалії на камери iPhone.

Зверніть увагу! Плазма – це четвертий агрегатний стан речовини, що складається з іонізованого газу (як-от блискавка чи полярне сяйво). Опис об'єкта як "плазмоподібного" вказує на його надвисоку енергетичну активність або світіння, схоже на кульову блискавку. Це робить природу явища ще більшою загадкою для фізиків.

Таємні архіви ЦРУ: чого боялися спецслужби?

Новий реліз відкриває й історичні таємниці. До архіву увійшли десятки раніше засекречених документів ЦРУ. Виявилося, що свого часу відомство створило спеціальну групу з провідних науковців для вивчення "літаючих тарілок".

Тоді спецслужби найбільше боялися, що лавина повідомлень про НЛО перевантажить військові системи ППО та спровокує паніку серед населення.

Міністр війни США Піт Хегсет заявив, що Пентагон прагне максимальної відкритості. За його словами, ці файли надто довго ховали під грифами секретності, що лише підігрівало чутки. Тепер адміністрація Трампа дає можливість суспільству побачити все на власні очі.

Оприлюднення цих документів виводить тему UAP з категорії теорій змов у площину серйозної науки. Доступ до оригінальних звітів ФБР та відеозаписів дозволить незалежним експертам дослідити ці явища за допомогою сучасних технологій.

Що було у попередніх розсекречених архівах?

Процес поетапного розсекречення даних про UAP Конгрес США ініціював ще у 2022 році. Попередній (другий) транш документів опублікували у травні 2026 року. Тоді у відкритий доступ виклали від 50 до 160 нових файлів, серед яких були унікальні свідчення:

Збиття об'єкта над озером Гурон: відеозапис від 12 лютого 2023 року, де американський винищувач веде вогонь по невідомому об'єкту над Мічиганом.

відеозапис від 12 лютого 2023 року, де американський винищувач веде вогонь по невідомому об'єкту над Мічиганом. Переслідування вертольотом: рапорт пілота США, який намагався наздогнати "світящі кулі" біля військового полігону. Об'єкти легко обігнали гвинтокрил і зникли на шаленій швидкості.

рапорт пілота США, який намагався наздогнати "світящі кулі" біля військового полігону. Об'єкти легко обігнали гвинтокрил і зникли на шаленій швидкості. Архів місії Apollo 17: стенограми NASA, у яких астронавти описували яскраві фрагменти, що дрейфували поруч із космічним кораблем.

Важливо! Спеціальний офіс Пентагону AARO наголошує: більшість випадків залишається нерозгаданими лише через погану якість відео та недосконалі сенсори. Жодних доказів позаземного походження цих об'єктів наразі немає.

Інтерес до загадкових явищ залишається колосальним – офіційний урядовий сайт war.gov/ufo з моменту запуску на початку травня 2026 року зібрав уже понад 1 мільярд переглядів.