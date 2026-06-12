В пятницу утром на официальном сайте Министерства войны США (Department of War) тихо опубликовали третью часть секретных файлов о неопознанных летающих объектах. Это очередной шаг правительственной кампании по раскрытию информации о загадочных инцидентах, которые до сих пор не поддаются логическому объяснению.

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Сегодня чиновники и ученые вместо классического термина НЛО используют аббревиатуру НАЯ – UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – неопознанные аномальные явления). Это понятие значительно шире: оно охватывает аномалии не только в небе,, но и под водой или в космосе,, которые демонстрируют непонятные для современной науки физические свойства.

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Что зафиксировали очевидцы: красные сферы и видео на iPhone

, Особое внимание привлекает отчет ФБР за июль 2025 года. В нем описывается видео с НЛО, которое сняли двое очевидцев на северо-востоке США. Вернувшись вечером с работы,, они заметили в своем заднем дворе странный объект.

По данным ФБР, это была блестящая красная сфера размером с баскетбольный мяч. Она висела примерно в 7,5 метрах (25 футах) от земли, ниже линии деревьев, на расстоянии около 27 метров (90 футов) от свидетелей.

Другое рассекреченное видео за 2025 год показывает «плазмоподобную сферу»,, которая зависла над прудом в США,, постоянно меняя форму и яркость. Еще один ролик, снятый в 2024 году, зафиксировал загадочное свечение над водоемом на северо-востоке страны. Большинство этих кадров прислали обычные американцы – чиновники отмечают, что люди снимали аномалии на камеры iPhone.

Обратите внимание! Плазма – это четвертое агрегатное состояние вещества, состоящее из ионизированного газа (например, молния или полярное сияние). Описание объекта как «плазмоподобного» указывает на его сверхвысокую энергетическую активность или свечение,, похожее на шаровую молнию. Это делает природу явления еще большей загадкой для физиков.

Секретные архивы ЦРУ: чего боялись спецслужбы?

Новый релиз раскрывает и исторические тайны. В архив вошли десятки ранее засекреченных документов ЦРУ. Оказалось, что в свое время ведомство создало специальную группу из ведущих ученых для изучения «летающих тарелок».

Тогда спецслужбы больше всего боялись, что лавина сообщений об НЛО перегрузит военные системы ПВО и спровоцирует панику среди населения.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, ч, что Пентагон стремится к максимальной открытости. По его словам,, эти файлы слишком долго прятали под грифами секретности,, что только подогревало слухи. Теперь администрация Трампа дает возможность обществу увидеть все своими глазами.

Обнародование этих документов выводит тему UAP из категории теорий заговора в плоскость серьезной науки. Доступ к оригинальным отчетам ФБР и видеозаписям позволит независимым экспертам исследовать эти явления с помощью современных технологий.

Что было в ранее рассекреченных архивах?

Процесс поэтапного рассекречения данных о UAP Конгресс США инициировал еще в 2022 году. Предыдущий (второй) транш документов был опубликован в мае 2026 года. Тогда в открытый доступ были выложены от 50 до 160 новых файлов,, среди которых были уникальные свидетельства:

Сбивание объекта над озером Гурон: видеозапись от 12 февраля 2023 года, где американский истребитель ведет огонь по неизвестному объекту над Мичиганом.

видеозапись от 12 февраля 2023 года, где американский истребитель ведет огонь по неизвестному объекту над Мичиганом. Преследование вертолетом: рапорт пилота США, который пытался догнать «светящиеся шары» возле военного полигона. Объекты легко обогнали вертолет и исчезли на бешеной скорости.

рапорт пилота США, который пытался догнать «светящиеся шары» возле военного полигона. Объекты легко обогнали вертолет и исчезли на бешеной скорости. Архив миссии «Аполлон-17»: стенограммы NASA, в которых астронавты описывали яркие фрагменты,, дрейфовавшие рядом с космическим кораблем.

Важно! Специальный офис Пентагона AARO подчеркивает: большинство случаев остаются нераскрытыми лишь из-за плохого качества видео и несовершенных датчиков. Никаких доказательств внеземного происхождения этих объектов пока нет.

Интерес к загадочным явлениям остается колоссальным –, официальный правительственный сайт war.gov/ufo с момента запуска в начале мая 2026 года собрал уже более 1 миллиарда просмотров.