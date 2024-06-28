Перший пацієнт Neuralink розповів Джо Рогану про можливості та безпеку мозкового чипа

На початку цього року Ноланд Арбо увійшов в історію як перший пацієнт, якому імплантували мозковий комп'ютерний чип від стартапу Ілона Маска – Neuralink. Ця революційна технологія не лише відновила деякі рухові функції Арбо, але й наділила його надзвичайними ігровими здібностями.

Арбо 29 років і він втратив контроль над кінцівками після нещасного випадку під час дайвінгу вісім років тому. Нещодавно він став першим пацієнтом, який отримав інтерфейс мозку та комп'ютера Neuralink.

А тим часом Neuralink шукає добровольця для другого мозкового імплантату після проблем з першим пацієнтом

Коротко про чип

Пристрій розміром з монетну батарейку, імплантований в череп і мозок, дозволяє керувати комп'ютерним курсором лише силою думки. Це розширює можливості взаємодії з технологіями.

Імплантат Neuralink має потенціал революціонізувати життя таких людей, як Арбо, пропонуючи нові способи відновити незалежність і збагатити їхню повсякденну діяльність.

Попри ризики, притаманні такій передовій технології, її потенційні переваги є дуже великими.

Про що Арбо розповів Рогану

У нещодавньому інтерв'ю на подкасті Joe Rogan Experience Арбо розповів, що імплантат надав йому виняткові ігрові навички.

"По суті, у мене в голові повноцінний aimbot. Напевно, для таких людей, як я, створять окремі ліги, тому що це просто несправедливо,

– сказав він Рогану.

Він мав на увазі систему автоматичного наведення, які використовуються у відеоіграх для автоматичного захоплення цілі на супротивнику, надаючи гравцям не чесну перевагу.

Однак тут принцип роботи дещо інший, в той час, як aimbot – це система, яка здійснює наведення за гравця, Neuralink дозволяє Арбо цілитися моментально завдяки силі думки, як тільки він побачить противника.

Рогана, заінтригував цей момент, а Арбо, відповідаючи на питання про точність, зауважив, що наведення настільки точне та швидке, що іноді це працює настільки добре, що він рухається ще до того, як Арбо думає про дію.

Якщо ви думаєте про рух руки, то сигнал, по суті, вже надсилається до того, як ви ворухнете рукою,

– розповів він.

Хоча Арбо зазначив, що складні ігри на кшталт Call of Duty все ще виходять за межі поточних можливостей Neuralink, він успішно грав в інші ігри, включаючи Civilization VI та Mario Kart. Він висловив оптимізм щодо майбутнього, заявивши, що у найближчі кілька років він зможе грати в усе, в що грають інші, і сподівається, що колись зіграє в Halo.

Проблеми Neuralink

Втім, досвід Арбо у використанні чипа була не ідеальною. На початку цього року він зіткнувся з проблемами в роботі пристрою, зокрема, втратою контролю над курсором.

Neuralink виявила, що деякі нитки, вставлені в моторну кору головного мозку, почали втягуватися, можливо, через повітря, що потрапило в череп після операції. Щоб вирішити цю проблему, компанія планує імплантувати дроти глибше в мозок другого піддослідного, як повідомляє Wall Street Journal.

Зламати Neuralink реально

Під час подкасту Арбо також обговорив потенційні проблеми безпеки. Коли його запитали, чи можна зламати пристрій, він визнав таку можливість, але применшив безпосередні ризики.

"На цей час, принаймні, хакерство не дозволить вам зробить багато... Можливо, ви зможете керувати моїм курсором на екрані і змусити мене дивитися на дивні речі", – сказав Арбо.

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Попри ці перешкоди, досвід Арбо доводить трансформаційний потенціал технології Neuralink. Це дає надію та потенційні нові можливості для людей з важкими руховими порушеннями та іншими захворюваннями.