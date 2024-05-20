Проблеми з імплантом

Варто зауважити, що на ймовірність таких ускладнень раніше вказували лікарі ще до операції, повідомляє 24 Канал. Вони висловлювали занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних з недостатньою прозорістю компанії. Також з'ясувалося, що і Neuralink, і федеральні регулятори знали про ризик зміщення контактів перед тим, як розпочати імплантацію.

Деталі історії Перший пацієнт Neuralink повідомив про проблеми з функціонуванням нейрочипа

Попри ці попередження, Neuralink на чолі зі співзасновником Ілоном Маском продовжила процедуру. Першого пацієнта, Ноланда Арбо, паралізованого чоловіка, запевнили, що турбуватися про негативні наслідки, які спостерігалися у деяких піддослідних мавп, не потрібно.

Пошук другого пацієнта

Ілон Маск оголосив на своїй сторінці в X, що Neuralink приймає заявки на другого учасника для свого кібернетичного імплантату мозку Telepathy, який, як стверджується, дозволяє керувати телефонами і комп'ютерами за допомогою лише думок.

Як чип Neuralink вплинув на життя першого пацієнта

Арбо, який став паралізованим після нещасного випадку під час дайвінгу в 2016 році, спочатку виявив значне поліпшення своєї здатності взаємодіяти з технологіями після імплантації. Він навіть може грати у відеоігри, такі як Mario Kart і Civilization VI.

Однак досвід не обійшовся без невдач. Арбо описав емоційні труднощі, пов'язані з втратою функціональності, коли дроти від'єдналися: "Було дуже, дуже важко відмовитися від усіх тих дивовижних речей, які я міг робити", – сказав Арбо.

Відтоді Neuralink скоригувала свій алгоритм, щоб відновити деякі функції для Арбо, хоча довгостроковий успіх імплантату залишається невизначеним.

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