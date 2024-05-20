Проблемы с имплантом

Стоит заметить, что на вероятность таких осложнений ранее указывали врачи еще до операции, сообщает 24 Канал. Они выражали беспокойство относительно рисков, связанных с недостаточной прозрачностью компании. Также выяснилось, что и Neuralink, и федеральные регуляторы знали о риске смещения контактов перед тем, как начать имплантацию.

Детали истории Первый пациент Neuralink сообщил о проблемах с функционированием нейрочипа

Несмотря на эти предупреждения, Neuralink во главе с соучредителем Илоном Маском продолжила процедуру. Первого пациента, Ноланда Арбо, парализованного мужчины, заверили, что беспокоиться о негативных последствиях, которые наблюдались у некоторых подопытных обезьян, не нужно.

Поиск второго пациента

Илон Маск объявил на своей странице в X, что Neuralink принимает заявки на второго участника для своего кибернетического имплантата мозга Telepathy, который, как утверждается, позволяет управлять телефонами и компьютерами с помощью лишь мыслей.

Как чип Neuralink повлиял на жизнь первого пациента

Арбо, который стал парализованным после несчастного случая во время дайвинга в 2016 году, сначала обнаружил значительное улучшение своей способности взаимодействовать с технологиями после имплантации. Он даже может играть в видеоигры, такие как Mario Kart и Civilization VI.

Однако опыт не обошелся без неудач. Арбо описал эмоциональные трудности, связанные с потерей функциональности, когда провода отсоединились: "Было очень, очень трудно отказаться от всех тех удивительных вещей, которые я мог делать", – сказал Арбо.

С тех пор Neuralink скорректировала свой алгоритм, чтобы восстановить некоторые функции для Арбо, хотя долгосрочный успех имплантата остается неопределенным.

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