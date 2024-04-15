Northrop Grumman представила таємничий підводний дрон

Американський оборонний гігант Northrop Grumman оприлюднив зображення свого нового підводного безпілотника під назвою Manta Ray. Дрон не даремно має назву морської істоти, адже він візуально схожий на ската.

Розроблений в рамках контракту з Агентством перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA) у 2020 році, повномасштабний прототип безпілотного підводного апарату (UUV) може похизуватися витонченим дизайном, оптимізованим для підводного планерування.

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Що відомо про Manta Ray

Автономний апарат здатен самостійно пересуватися по ворожих територіях і може на тривалий час закріплюватися на дні океану, готовий до дій у разі потреби.

Точна роль Manta Ray залишається таємницею, а Northrop Grumman і DARPA пропонують загадкові описи його призначення. Спекуляції варіюються від його потенціалу як смертоносної зброї проти ворожих підводних човнів до його корисності для збору даних глибоководної розвідки, або, можливо, поєднання обох функцій.

Northrop Grumman описує Manta Ray як "надвеликий планер", призначений для тривалих підводних місій без участі людини, що залишає простір для інтерпретації його конкретних можливостей, які можуть включати що завгодно – від моніторингу довкілля до наступальних операцій.

З іншого боку, DARPA розглядає Manta Ray як мультиплікатор сили, що надає додаткові можливості командирам бойових підрозділів, працюючи незалежно від пілотованих кораблів і портів після розгортання.

Віце-президент компанії Northrop Grumman зі стратегії і рішень для місій Алан Літл відзначає універсальність платформи, наголошуючи на її значенні в підводній війні і стратегії об'єднаного командування і управління в усіх сферах діяльності Міністерства оборони.

Хоча DARPA окреслює потенційні застосування, такі як виявлення і класифікація підводних загроз, в тому числі можливість протидії системам виявлення противника, точна природа можливостей Manta Ray залишається невловимою.

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Існує безліч припущень щодо його потенційного застосування, починаючи від підводного картографування і виявлення мін і закінчуючи пасивним спостереженням, подібно до подібних проєктів, таких як надвеликий безпілотний літальний апарат ВМС США Orca, розроблений компанією Boeing.

Проте терміни розгортання і справжнє призначення Manta Ray, швидше за все, залишатимуться засекреченими в осяжному майбутньому, що підкреслює чутливість військових технологій і операцій.