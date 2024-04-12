Можливості Avata 2

Нова модель може похизуватися покращеною якістю зображення завдяки надширококутній 12-Мп камері з сенсором 1/1,3", що забезпечує розширений динамічний діапазон і покращену продуктивність в умовах низької освітленості коштом захоплення більшої кількості світла.

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Завдяки куту огляду 155 градусів користувачі можуть знімати HDR-відео з роздільною здатністю до 4K 60 кадрів на секунду та сповільнене відео з роздільною здатністю 2,7K 120 кадрів на секунду.

Покращення виходять за рамки якості зображення:

Avata 2 пропонує п'ять додаткових ступенів нахилу карданного підвісу (від -85 градусів до 80 градусів);

збільшена максимальна тривалість польоту до 23 хвилин;

дрон підтримує швидку зарядку PD і оснащений новим "Двостороннім зарядним хабом", який полегшує передачу енергії від декількох акумуляторів для оптимізації продуктивності в критичні моменти.

Покращені можливості зв'язку включають максимальну відстань передачі відео до 13 км, що на 3 км більше, ніж у оригінальної моделі, з низькою затримкою до 24 мс при 1080p 100 кадрів в секунду.

Крім того, Avata 2 легша за свою попередницю на 28 г і має більш стійку раму, яка на 16 мм коротша і на 32 мм ширша.

До Avata 2 додаються окуляри DJI Goggles 3, які дозволяють користувачам переглядати пряму трансляцію з дрона під час польоту.

Окуляри Goggles 3 можуть передавати пряму трансляцію в додаток DJI Fly і на інший пристрій на відстані до 5 метрів.

Завдяки вбудованому GPS і двом мікро-OLED-дисплеям з роздільною здатністю 1080p і роздільною здатністю 700 ніт, Goggles 3 забезпечують ефект занурення, а також наскрізний режим для спостереження за навколишнім середовищем під час польоту.



Avata 2, пульт керування та окуляри Goggles 3 / Фото DJI

Avata 2 має 46 ГБ вбудованої пам'яті, здатної зберігати до 90 хвилин відео з роздільною здатністю 1080p 60 кадрів в секунду, зі зручною передачею через Wi-Fi на смартфони.

Новий дрон Avata 2 від DJI: дивіться відео

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Ціна Avata 2

DJI пропонує кілька варіантів придбання Avata 2: комбінований пакет, що включає дрон, окуляри DJI Goggles 3 і пульт DJI RC Motion 3, коштує 999 доларів.

Додавання двох додаткових акумуляторів, двостороннього зарядного пристрою і сумки для перенесення збільшує ціну до 1199 доларів.

Пульт дистанційного керування DJI FPV можна придбати окремо за 199 доларів, а набір фільтрів Avata 2 ND Filters коштує 79 доларів. Для тих, кого цікавить виключно дрон, він доступний за 489 доларів.