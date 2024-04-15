Разработанный в рамках контракта с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) в 2020 году, полномасштабный прототип беспилотного подводного аппарата (UUV) может похвастаться изящным дизайном, оптимизированным для подводного планирования.

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Что известно о Manta Ray

Автономный аппарат способен самостоятельно передвигаться по вражеским территориям и может на длительное время закрепляться на дне океана, готовый к действиям в случае необходимости.

Точная роль Manta Ray остается тайной, а Northrop Grumman и DARPA предлагают загадочные описания его назначения. Спекуляции варьируются от его потенциала как смертоносного оружия против вражеских подводных лодок до его полезности для сбора данных глубоководной разведки, или, возможно, сочетание обеих функций.

Northrop Grumman описывает Manta Ray как "сверхбольшой планер", предназначенный для длительных подводных миссий без участия человека, что оставляет простор для интерпретации его конкретных возможностей, которые могут включать что угодно – от мониторинга окружающей среды до наступательных операций.

С другой стороны, DARPA рассматривает Manta Ray как мультипликатор силы, предоставляющий дополнительные возможности командирам боевых подразделений, работая независимо от пилотируемых кораблей и портов после развертывания.

Вице-президент компании Northrop Grumman по стратегии и решений для миссий Алан Литл отмечает универсальность платформы, подчеркивая ее значение в подводной войне и стратегии объединенного командования и управления во всех сферах деятельности Министерства обороны.

Хотя DARPA очерчивает потенциальные применения, такие как обнаружение и классификация подводных угроз, в том числе возможность противодействия системам обнаружения противника, точная природа возможностей Manta Ray остается неуловимой.

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Существует множество предположений относительно его потенциального применения, начиная от подводного картографирования и обнаружения мин и заканчивая пассивным наблюдением, подобно подобным проектам, таких как сверхбольшой беспилотный летательный аппарат ВМС США Orca, разработанный компанией Boeing.

Однако сроки развертывания и истинное назначение Manta Ray, скорее всего, будут оставаться засекреченными в обозримом будущем, что подчеркивает чувствительность военных технологий и операций.