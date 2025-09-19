Платформа для підвищення продуктивності Notion, якою користуються мільйони людей по всьому світу, зробила крок у майбутнє, представивши свого першого повноцінного ШІ-агента. Цей інструмент покликаний не просто допомагати з пошуком інформації, а й виконувати складні багатоетапні завдання, аналізувати дані й автоматизувати робочі процеси, звільняючи час користувачів для більш творчих справ.

Як новий ШІ-агент від Notion змінить вашу роботу?

На нещодавній події "Make with Notion" компанія анонсувала запуск інструмента, який знаменує собою еволюцію попередньої функції Notion AI. Якщо раніше штучний інтелект міг лише шукати чи узагальнювати контент, то новий агент здатний на значно більше. Він використовує всі сторінки та бази даних користувача як контекст для виконання завдань, що дозволяє йому глибоко розуміти робочий простір, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Новий ШІ-агент може самостійно створювати та оновлювати сторінки чи бази даних, додаючи нову інформацію, властивості або змінюючи вигляд подання даних. Наприклад, він може автоматично генерувати нотатки для зустрічей, готувати звіти з аналізом конкурентів або створювати сторінки для збору відгуків. Поточна версія інструмента здатна виконувати завдання тривалістю до 20 хвилин, обробляючи сотні сторінок одночасно.

Однією з ключових особливостей є можливість взаємодії з зовнішніми платформами. Користувачі можуть дати агенту команду створити панель для відстеження помилок, зібравши дані з різних джерел, таких як Slack, електронна пошта і Google Drive. Це перетворює Notion на центральний хаб для управління інформацією з різних сервісів.

Для керування агентом користувачі можуть налаштувати спеціальну сторінку "профілю". На ній можна задати інструкції щодо стилю виводу інформації, правил посилання на джерела та місця збереження кінцевих результатів.



Налаштування агента в Notion дозволяє також вибрати акценти на зображенні / Скриншот 24 Каналу

Також з'явилася функція "пам'яті": можна попросити агента запам'ятати ключові моменти про вас і ваші особливості роботи, які зберігатимуться в профілі й будуть доступні для редагування. Агент запам'ятовує ці вказівки й використовує їх у подальшій роботі, що позбавляє необхідності повторювати інструкції.

Які варіанти використання?

Під час демонстрації компанія показала кілька практичних прикладів використання агента:

Він аналізував відгуки на цільові сторінки та оновлював їх, створював трекер для відвідування ресторанів, готував підсумки, аналітику та пропозиції на основі нотаток із зустрічей та формував детальний звіт про конкурентів.

Варіанти використання також включають створення та редагування email-кампаній, збір та аналіз відгуків, зібраних на кількох платформах, в один звіт.

Агент може взяти на себе цілий проєкт: від створення плану запуску та розбивки його на завдання до призначення відповідальних та створення чернеток документів.

Агенти можуть оновлювати або створювати сотні сторінок одночасно.

Наразі для запуску цих дій потрібна ручна команда користувача.

Як налаштувати агента?

Компанія обрала вельми дивний спосіб налаштування агентів. Коли ви натискаєте на кнопку налаштування поведінки і стилю відповідей, створюється нова сторінка з текстом, у якому прописані всі інструкції. Ви можете відредагувати її, додавши щось своє – бажаний стиль написання текстів, джерела для посилань та правила для сортування завдань. Це різко контрастує з тим, як зазвичай налаштовуються такі агенти. Фактично вам доведеться тепер постійно тримати цю сторінку серед усіх інших своїх сторінок.

Ви можете налаштувати кілька таких сторінок, а потім обирати потрібну для кожного нового звернення до агента.

У Notion інтегровані останні версії великих мовних моделей, такі як Claude Sonnet 4 та GPT-5, без додаткової плати. Користувачі можуть обирати, яку модель використовуватиме їхній агент.

Що планує Notion?

У Notion запевняють, що незабаром з'явиться можливість створювати кастомізованих агентів , які працюватимуть за розкладом або за певними тригерами. Наприклад, для збору відгуків клієнтів, публікації щотижневих звітів про проєкти або обробки ІТ-запитів.

, які працюватимуть за розкладом або за певними тригерами. Наприклад, для збору відгуків клієнтів, публікації щотижневих звітів про проєкти або обробки ІТ-запитів. Крім того, компанія планує випустити бібліотеку шаблонів для агентів, що дозволить швидко обирати готові сценарії для типових завдань.

Цей запуск є логічним продовженням стратегії Notion, яка протягом останніх двох років активно розширювала свою екосистему, додавши календар, клієнт для Gmail та інструменти для корпоративного пошуку.

Поява ШІ-агентів є загальним трендом на ринку – подібні рішення вже представили такі гіганти, як Salesforce, Fireflies та Read AI, прагнучи максимально автоматизувати обробку та оновлення інформації в корпоративному середовищі.