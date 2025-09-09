Що насправді відбувається з корпоративним ШІ?

Згідно з останнім опитуванням Бюро перепису населення США, яке відстежує впровадження ШІ, було зафіксовано помітне падіння використання технології в корпоративному секторі. Це найбільший спад з моменту запуску дослідження в листопаді 2023 року. Аналіз даних, зібраних від понад 1,2 мільйона американських фірм, показав, що серед компаній зі штатом понад 250 співробітників рівень використання інструментів ШІ впав з майже 14% у середині червня до менш ніж 12% у серпні, пише 24 Канал.

Водночас у дуже малих підприємствах з менш ніж чотирма працівниками спостерігалося незначне зростання. Проте в компаніях середнього розміру (від 19 до 250 співробітників) показники впровадження ШІ також або знизилися, або принаймні лишилися на тому ж рівні.

Ці показники є тривожним сигналом для інвесторів і керівників технологічних компаній, чиї значні витрати на штучний інтелект тепер опиняються під загрозою. Протягом останніх кількох років вони просували ідею, що корпоративний ШІ стане основою для створення стійкої бізнес-моделі, яка підтримуватиме економіку США. Наприклад, у 2024 році генеральний директор SAP Крістіан Кляйн заявляв, що корпоративний ШІ здійснить революцію в управлінні компаніями. А ще в червні цього року аналітики з UBS стверджували, що пік впровадження технології ще далеко попереду, а прискорення її використання сприятиме монетизації в різних галузях.

Однак реальні дані поки не підтверджують цих прогнозів. На сьогодні корпоративний ШІ виявився надзвичайно збитковим. Вражаючі 95% американських компаній, які впровадили штучний інтелект, повідомили, що програмне забезпечення не принесло їм жодного нового доходу.

Хоча акції технологічних компаній продовжують бити рекорди на тлі ажіотажу навколо ШІ, деякі фінансові оглядачі попереджають, що технологічна індустрія може ніколи не окупити свої витрати. Вони також припускають, що інновації в цій сфері досягли плато. Навіть сам Сем Альтман, керівник OpenAI, закликає не зачаровуватись так сильно сферою штучного інтелекту, підозрюючи, що на ринку з'явилась чергова бульбашка, яка може луснути в будь-який момент.

У чому причина відмови від ШІ?

Це літо виявилося невдалим для сфери ШІ загалом. У серпні модель GPT-5 від OpenAI, від якої очікували значного прориву, не виправдала сподівань. Замість того щоб стати кроком до створення штучного інтелекту людського рівня, остання модель показала на тестах гірші результати, ніж її аналоги.

Мабуть, найбільш показовим знаком стало те, що компанії, які раніше звільняли співробітників або припиняли найм на користь ШІ, тепер знову активно шукають людей. Вони усвідомили, що технологія далеко не така ефективна, як її рекламували. Багато обіцянок насправді виявились не більше ніж концепціями на майбутнє, потребуючи років удосконалення.

Якщо корпоративний ШІ найближчим часом не почне приносити прибуток, останній спад його використання може стати лише початком стрімкого падіння.