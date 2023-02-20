Starlink тестує нову інтернет-послугу "Глобальний роумінг" за 200 доларів на місяць

Компанія Starlink, що належить SpaceX, тестує новий революційний інтернет-план під назвою "Глобальний роумінг", який має на меті забезпечити високошвидкісний інтернет-зв'язок майже з будь-якої точки світу.

Очікується, що завдяки використанню міжсупутникового зв'язку компанії план забезпечить зв'язок по всьому світу. Водночас у компанії зазначають, що час від часу будуть можливі деякі переривання в стабільній роботі сигналу.

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Хоча послуга коштує 200 доларів на місяць, на додаток до базового комплекту Starlink Kit вартістю 599 доларів, вона обіцяє запропонувати безпрецедентну гнучкість для користувачів, які постійно перебувають у русі.

Однак, оскільки Starlink очікує на схвалення регуляторних органів у кількох країнах, залишається незрозумілим, як він досягне своєї амбітної мети – надання доступу до Інтернету майже з будь-якої точки світу.

Starlink це проєкт компанії SpaceX, який має на меті надати широкосмуговий супутниковий інтернет у всьому світі за допомогою мережі з тисяч супутників. це проєкт компанії SpaceX, який має на меті надати широкосмуговий супутниковий інтернет у всьому світі за допомогою мережі з тисяч супутників.

Скандал зі SpaceX щодо обмеження роботи терміналів в Україні

9 лютого у SpaceX заявили, що компанія планує запровадити обмеження використання Starlink українськими військовими для керування дронами в зоні бойових дій. Президент SpaceX Гвін Шотвелл заявила, що це не передбачено початковою угодою.

Вже наступного дня очільник Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що термінали Starlink працюють без жодних обмежень. Федоров також зазначив, що Ілон Маск – один із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України.

Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більш ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємось на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні.

Starlink в Україні

Михайло Федоров закликав Ілона Маска надати допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та можливі обмеження доступу до Інтернету.

Ілон Маск виступив на підтримку України і відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Starlink запрацював в Україні 26 лютого 2022 року, а перша партія терміналів прибула до України 28 лютого. Термінали були адаптовані до потреб України.

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