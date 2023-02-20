Ожидается, что благодаря использованию межспутниковой связи компании план обеспечит связь по всему миру. В то же время, в компании отмечают, что время от времени будут возможны некоторые прерывания в стабильной работе сигнала.

Читайте на сайте Маск поссорился с астронавтом из-за Украины и заявил, что SpaceX может повлечь за собой Третью мировую

Хотя услуга стоит 200 долларов в месяц, в дополнение к базовому комплекту Starlink Kit стоимостью 599 долларов, она обещает предложить беспрецедентную гибкость для постоянно находящихся в движении пользователей.

Однако, поскольку Starlink ожидает одобрения регуляторных органов в нескольких странах, остается непонятным, как он достигнет своей амбициозной цели – предоставления доступа в Интернет почти из любой точки мира.

Starlink это проект компании SpaceX, имеющий целью предоставить широкополосный спутниковый интернет во всем мире посредством сети из тысяч спутников. это проект компании SpaceX, имеющий целью предоставить широкополосный спутниковый интернет во всем мире посредством сети из тысяч спутников.

Скандал со SpaceX по ограничению работы терминалов в Украине

9 февраля в SpaceX заявили, что компания планирует ввести ограничение использования Starlink украинскими военными для управления дронами в зоне боевых действий. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что это не предусмотрено начальным соглашением.

Уже на следующий день глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что терминалы Starlink работают без ограничений. Федоров также отметил, что Илон Маск – один из самых больших частных доноров будущей победы Украины.

Вклад компании SpaceX, по нашим оценкам, это более 100 миллионов долларов. Надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине.

Starlink в Украине

Михаил Федоров призвал Илона Маска оказать помощь Украине после полномасштабного вторжения России в Украину и возможные ограничения доступа в Интернет.

Илон Маск выступил в поддержку Украины и ответил согласием по просьбе министра цифровой трансформации обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Starlink заработал в Украине 26 февраля 2022, а первая партия терминалов прибыла в Украину 28 февраля. Терминалы были адаптированы к потребностям Украины.

Интересно SpaceX снизила цену на Starlink для Украины