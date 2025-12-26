5 нових можливостей вашого iPhone: чого чекати від оновлення iOS на початку 2026 року

Apple вже випустила фінальну версію iOS 26.2, а тестування iOS 26.3 розпочалося. Оновлення не буде революційним, але закладе основу для великого апдейту навесні 2026 року та принесе кілька важливих змін для користувачів iPhone, зокрема в Європі.

Apple розпочала бета-тестування iOS 26.3 наприкінці року, однак через святковий період компанія радить не поспішати з установкою перших тестових версій. Частина розробників перебуває у відпустках, тому виправлення помилок можуть надходити повільніше, ніж зазвичай. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Які нові функції з’являться в iOS 26.3?

Попри це, iOS 26.3 стане важливим проміжним оновленням перед великим релізом iOS 26.4, який навесні 2026 року має принести масштабні зміни, включно з повністю оновленим голосовим асистентом Siri. Поточна версія зосереджена на менш помітних, але практичних покращеннях.

Однією з ключових новинок стане спрощена взаємодія iPhone з не-Apple пристроями та Android-екосистемою. Apple працює над цим у співпраці з Google. Користувачі зможуть легше переносити дані між платформами, зокрема додатки, електронну пошту та фотографії.

Як пише 9to5mac, для користувачів у Європейському Союзі iOS 26.3 принесе розширену систему сповіщень. Вона дозволить переглядати деякі повідомлення на сторонніх смартгодинниках, наприклад Garmin Fenix 8. Водночас доведеться обирати лише один годинник для підключення: iPhone не підтримуватиме одночасну роботу з Apple Watch і стороннім носимим пристроєм.

Apple також планує додати нові елементи NFC для підключення сторонніх пристроїв і пришвидшити роботу Wi-Fi для обміну даними між пристроями. Ці функції з’являться лише в ЄС, оскільки є наслідком вимог Digital Markets Act 2022 року, який раніше вже змусив Apple перейти з Lightning на USB-C.

Окремо очікується нова фірмова шпалера Black Unity, приуроченого до Місяця афроамериканської історії. Його можуть випустити одночасно з фінальною версією iOS 26.3 або незадовго до цього.

Щодо термінів релізу, Apple зазвичай дотримується схожого графіка. iOS 16.3 вийшла на початку лютого 2023 року, iOS 17.3 — наприкінці січня 2024 року, а iOS 18.3 з’явилася в останні дні січня 2025-го. З урахуванням цього та за відсутності критичних проблем під час тестування, фінальний реліз iOS 26.3 очікується наприкінці січня або на початку лютого 2026 року. Значних візуальних змін інтерфейсу не передбачається, оскільки Apple, ймовірно, залишає їх для масштабнішого оновлення iOS 26.4.

Нова версія iOS дозволиnm пересилати сповіщення на сторонні гаджети?

У налаштуваннях iOS 26.3 з'явився новий пункт Notification Forwarding, який можна знайти в розділі сповіщень. Він дає змогу передавати всі вхідні повідомлення з iPhone на один сторонній пристрій, наприклад смартгодинник іншого виробника.

Apple уточнює, що одночасно сповіщення можуть надходити лише на один гаджет. Якщо користувач увімкне пересилання для стороннього носимого пристрою, Apple Watch у цей момент більше не отримуватиме й не відображатиме повідомлення. Система дозволяє налаштовувати, від яких саме застосунків надходитимуть сповіщення. Можна обрати як всі програми, так і лише вибрані. Передані повідомлення містять назву застосунку та повний вміст сповіщення без скорочень.