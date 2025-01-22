Витік розкрив деякі функції штучного інтелекту від Samsung за день до презентації Galaxy S25

Серія Galaxy S25 буде представлена вже через кілька годин, і це саме той час, коли в мережі з'являється все більше серйозних витоків інформації. Минулого разу було злито всі характеристики флагманських смартфонів, а тепер ми заздалегідь дізналися про деякі функції штучного інтелекту, якими Samsung збирається наповнити свою екосистему.

Що нового

Нові смартфони, як очікується, не матимуть великих змін в апаратному забезпеченні, але натомість покладатимуться саме на оновлення штучного інтелекту. Для його роботи компанія, як очікується, встановить у кожній з трьох основних моделей по 12 гігабайтів оперативної пам'яті, а також потужні процесори Snapdragon 8 Elite, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google. Новий набір маркетингових зображень тим часом дає детальний погляд на ШІ в оболонці One UI 7.

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Перше зображення показує нам Galaxy insights – цілий набір функцій штучного інтелекту, який демонструє ранкові зведення, вечірні зведення та зведення про поїздки на роботу, кожне з яких можна побачити на зображенні нижче. Ці інструменти фактично об'єднують дані з ваших встановлених додатків і перетворюють їх на короткі зведення, які відображають те, що, на думку смартфона, вам потрібно знати прямо зараз і що є найважливішим. Схоже, що більшість даних, витягнутих з додатків, будуть спочатку з власних сервісів Samsung, але можна припустити, що з часом ШІ зможе підключатися й до інших програм на смартфоні.



Функція Galaxy insights / Фото Evan Blass/Samsung

Інші зображення демонструють нам такі функції, як Night Video і ProScaler, призначені для покращення якості зйомки. Постобробка у Samsung завжди програвала таким смартфонам як Pixel та iPhone, але є надія, що ШІ зможе вирішити деякі з проблем.

Night Video схоже на те, що пропонує серія Pixel для сценаріїв з низьким рівнем освітлення. Інструмент покращує візуальні ефекти, щоб отримати краще відео.

схоже на те, що пропонує серія Pixel для сценаріїв з низьким рівнем освітлення. Інструмент покращує візуальні ефекти, щоб отримати краще відео. Очікується також наявність функції Audio Eraser , яка, ймовірно, зможе видаляти зайві шуми.

, яка, ймовірно, зможе видаляти зайві шуми. ProScaler – це функція екрана, покликана покращити загальний візуальний вигляд на AMOLED-панелі. Імовірно, це щось на кшталт ще одного рушія для телефону, який, подібно до процесу, відомого як upscale, підвищуватиме роздільну здатність, щоб зображення на екрані була ще кращою. Ймовірно, ця функція буде притаманна лише Galaxy S25 Ultra.



Нові функції ШІ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung



Нові функції ШІ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung



Нові функції ШІ в Galaxy S25 / Фото Evan Blass/Samsung

Інші промо-зображення у витоку інформації про Galaxy S25 досить лаконічні й не стосуються ШІ. Компанія продемонструє нові версії Samsung Wallet (гаманець) і Smart Switch (переміщення даних зі старого смартфона), з якими більшість із тих, хто має смартфони Samsung, уже знайомі. Повідомлення RCS отримують багато уваги останнім часом, тому компанія також не забула й про них.

У злитій колекції зображень, варто зазначити, немає згадок про покращення для Bixby, голосового асистента від Samsung, хоча чутки стверджують, що компанія збирається прокачати сервіс за допомогою ШІ, щоб він був таким же хорошим, як і сучасні розробки конкурентів – Gemini або ChatGPT.