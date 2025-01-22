Samsung цього року не стала змінювати місце проведення, тому все знову пройде в Сан-Хосе, Каліфорнія. Компанія розіслала запрошення 6 січня, підтвердивши злиту раніше дату презентації. За останній час ми бачили чимало витоків інформації, а тому фактично знаємо все про три основні смартфони. Тому головною інтригою будуть інші продукти, пише 24 Канал.

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Що представлять

Перш за все, очікується лінійка Galaxy S25 , до якої увійдуть базовий S25, S25+ і S25 Ultra.

, до якої увійдуть базовий S25, S25+ і S25 Ultra. Також рекламне зображення підтвердило четвертий смартфон. Імовірно, це буде модель, яку зараз усі умовно називають Slim – тонка версія смартфона , яка йде на компроміси в своїх характеристиках заради того, щоб зменшити товщину корпусу. Тут не слід очікувати великої батареї, купи потужних камер та якихось унікальних фішок. Очікується, що це буде здебільшого дизайнерський хід для тих, хто любить стиль понад характеристиками.

, яка йде на компроміси в своїх характеристиках заради того, щоб зменшити товщину корпусу. Тут не слід очікувати великої батареї, купи потужних камер та якихось унікальних фішок. Очікується, що це буде здебільшого дизайнерський хід для тих, хто любить стиль понад характеристиками. Окрім смартфонів, Samsung також представить оновлення операційної системи з оболонкою One UI 7 , з яким Galaxy S25 будуть завантажуватися з коробки.

, з яким Galaxy S25 будуть завантажуватися з коробки. Ми також побачимо Galaxy Ring 2 або модифікацію першого покоління розумних перснів. Ходили чутки, що компанія випустить нові розміри кілець.

розумних перснів. Ходили чутки, що компанія випустить нові розміри кілець. Нарешті, Project Moohan, імовірно, також покажуть саме сьогодні. Це перша гарнітура розширеної реальності від Samsung. Термін "розширена реальність" (XR) включає в себе віртуальну реальність (VR) і доповнену реальність (AR). Компанія раніше зробила стриманий анонс, показавши нам дизайн гарнітури після того, як Google спочатку розкрив свою операційну систему Android XR, розроблену спеціально створену для таких пристроїв.



Project Moohan, що корейською означає нескінченність / Фото Samsung

Наразі про новий продукт відомо лише те, що він створюється в партнерстві з Qualcomm та Google. Якщо остання, як зрозуміло, відповідає за операційну систему, то перша, швидше за все, постачатиме для гарнітури свої процесори.

Як дивитися

Компанія вже створила запрошення на онлайн-трансляцію. Ви можете встановити нагадування на YouTube, щоб слідкувати за презентацією в прямому ефірі. Початок очікується 22 січня о 20:00.

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