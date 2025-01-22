Samsung в этом году не стала менять место проведения, поэтому все снова пройдет в Сан-Хосе, Калифорния. Компания разослала приглашения 6 января, подтвердив слитую ранее дату презентации. За последнее время мы видели немало утечек информации, а потому фактически знаем все о трех основных смартфонах. Поэтому главной интригой будут другие продукты, пишет 24 Канал.

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Что представят

Прежде всего, ожидается линейка Galaxy S25 , в которую войдут базовый S25, S25+ и S25 Ultra.

, в которую войдут базовый S25, S25+ и S25 Ultra. Также рекламное изображение подтвердило четвертый смартфон. Предположительно, это будет модель, которую сейчас все условно называют Slim – тонкая версия смартфона , которая идет на компромиссы в своих характеристиках ради того, чтобы уменьшить толщину корпуса. Здесь не следует ожидать большой батареи, кучи мощных камер и каких-то уникальных фишек. Ожидается, что это будет в основном дизайнерский ход для тех, кто любит стиль над характеристиками.

, которая идет на компромиссы в своих характеристиках ради того, чтобы уменьшить толщину корпуса. Здесь не следует ожидать большой батареи, кучи мощных камер и каких-то уникальных фишек. Ожидается, что это будет в основном дизайнерский ход для тех, кто любит стиль над характеристиками. Кроме смартфонов, Samsung также представит обновление операционной системы с оболочкой One UI 7 , с которым Galaxy S25 будут загружаться из коробки.

, с которым Galaxy S25 будут загружаться из коробки. Мы также увидим Galaxy Ring 2 или модификацию первого поколения умных колец. Ходили слухи, что компания выпустит новые размеры колец.

умных колец. Ходили слухи, что компания выпустит новые размеры колец. Наконец, Project Moohan, вероятно, также покажут именно сегодня. Это первая гарнитура расширенной реальности от Samsung. Термин "расширенная реальность" (XR) включает в себя виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR). Компания ранее сделала сдержанный анонс, показав нам дизайн гарнитуры после того, как Google сначала раскрыл свою операционную систему Android XR, разработанную специально созданную для таких устройств.



Project Moohan, что на корейском означает бесконечность / Фото Samsung

Сейчас о новом продукте известно лишь то, что он создается в партнерстве с Qualcomm и Google. Если последняя, как понятно, отвечает за операционную систему, то первая, скорее всего, будет поставлять для гарнитуры свои процессоры.

Как смотреть

Компания уже создала приглашение на онлайн-трансляцию. Вы можете установить напоминание на YouTube, чтобы следить за презентацией в прямом эфире. Начало ожидается 22 января в 20:00.

Будущий прямой эфир Samsung Unpacked 2025: видео