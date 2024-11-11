Vodafone запровадив новий мобільний код для абонентів мережі

Оператор мобільного зв'язку Vodafone додав до своєї мережі новий коди 075. Таким чином абоненти отримали ширший вибір комбінацій, а також змогу придбати нові унікальні номери.

Новий код 075 від Vodafone вже доступний для придбання. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Vodafone, незабаром буде доступно більше номерів для вибору.

Читайте на сайті Що робити, якщо не працює будильник на Android смартфоні

У заяві оператора наголошується, що додатковий номерний ресурс розширює вибір персоналізованих номерів для нових користувачів. Клієнти можуть обрати бажаний номер з доступних варіантів у точках продажу або через сторінку "Вибір номера" на сайті Vodafone.

Наразі національні коди Vodafone включають:

050,

066,

095,

099.

Київстар також отримав новий код мережі

Тим часом Київстар також запровадив новий код мережі 077. У компанії пропонують унікальні ексклюзивні номери на продаж, на кшталт 077 777 77 77. Номери будуть пропонуватися окремо, що дозволить клієнтам обирати унікальні послідовності.

Київстар заявив, що ці нові номери, які продаватимуться окремо від стандартних, зможуть надати додаткові можливості персоналізації для користувачів.

Тим часом новий код 077 поповнить існуючі коди:

067,

068,

096,

097,

098.

Це важливо Як правильно заряджати смартфон, щоб подовжити термін служби акумулятора

І Vodafone, і Київстар наголосили, що запровадження цих нових кодів розширить спектр можливостей, доступних для абонентів, які прагнуть персоналізованого мобільного зв'язку, а також збільшить ємність мережі, що дозволить новим абонентам приєднатися.