Новый код 075 от Vodafone уже доступен для приобретения. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Vodafone, вскоре будет доступно больше номеров для выбора.

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В заявлении оператора отмечается, что дополнительный номерной ресурс расширяет выбор персонализированных номеров для новых пользователей. Клиенты могут выбрать желаемый номер из доступных вариантов в точках продаж или через страницу "Выбор номера" на сайте Vodafone.

Сейчас национальные коды Vodafone включают:

050,

066,

095,

099.

Киевстар также получил новый код сети

Тем временем Киевстар также ввел новый код сети 077. В компании предлагают уникальные эксклюзивные номера на продажу, вроде 077 777 77 77 77. Номера будут предлагаться отдельно, что позволит клиентам выбирать уникальные последовательности.

Киевстар заявил, что эти новые номера, которые будут продаваться отдельно от стандартных, смогут предоставить дополнительные возможности персонализации для пользователей.

Тем временем новый код 077 пополнит существующие коды:

067,

068,

096,

097,

098.

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И Vodafone, и Киевстар отметили, что введение этих новых кодов расширит спектр возможностей, доступных для абонентов, которые стремятся к персонализированной мобильной связи, а также увеличит емкость сети, что позволит новым абонентам присоединиться.