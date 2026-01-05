Ці десять нових функцій з'являться в Дії протягом найближчого року

Дія готується до масштабного оновлення функціональних можливостей. Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль повідомила про плани запровадити щонайменше десять нових сервісів протягом поточного року.

Які послуги стануть доступними в цифровому форматі?

Серед найбільш очікуваних функцій – можливість офіційного розірвання шлюбу через мобільний застосунок для подружніх пар, які не мають неповнолітніх дітей. Це значно спростить бюрократичну процедуру для тих, хто прийняв рішення про розлучення, пише 24 Канал.

Оформлення європротоколу стане реальністю вже в першому кварталі цього року. До цього часу водіям доводилося використовувати паперові бланки або сторонні цифрові платформи, а потім окремо взаємодіяти зі страховими компаніями. Новий інструмент об'єднає всі необхідні кроки в єдиному інтерфейсі застосунку.

Власники вогнепальної зброї отримають можливість реєструвати дозволи на зберігання та носіння гладкоствольної зброї без особистого відвідування підрозділів Національної поліції. Цифрова процедура замінить традиційний процес подання паперових документів.

Особливу увагу варто звернути на впровадження eWallet – цифрового гаманця для безпечного зберігання документів та ідентифікаційних даних. Цей сервіс дозволить підтверджувати особу в онлайн-середовищі й інтегруватиметься з європейською системою електронної ідентифікації, що відкриє українцям доступ до послуг у країнах Європейського Союзу, пише OBOZ.UA.

Для підприємців планується спрощення процедури відкриття банківського рахунку для товариств з обмеженою відповідальністю, а також запуск нових грантових програм у межах проєкту єРобота. Цей урядовий проєкт спрямований на фінансову підтримку початківців у бізнесі та стимулювання створення нових робочих місць по всій країні.

Громадські організації зможуть проходити реєстрацію в цифровому форматі, що прискорить їхню офіційну легалізацію.

Також заплановане розширення послуг для військовослужбовців та членів їхніх родин, зазначила заступниця міністра на своїй сторінці в Threads.

Валерія Коваль також поділилася статистикою використання застосунку за минулий рік. До Дії приєдналося загалом 23,7 мільйона користувачів, які мають доступ до 33 цифрових документів та понад 65 різноманітних послуг. З червня минулого року понад сто компаній почали приймати документи в електронному форматі, а користувачі поділилися цифровими копіями документів понад чотири мільйони разів.