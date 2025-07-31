Російський диктатор підписав закон, що запроваджує адміністративну відповідальність за цілеспрямований пошук "екстремістських" матеріалів в інтернеті, навіть через VPN. Нововведення також передбачає штрафи за рекламу VPN-сервісів. Закон набуде чинності з 1 вересня 2025 року.

Як працюватиме новий закон і кого він торкнеться?

Згідно з підписаними поправками, "навмисний пошук екстремістських матеріалів" каратиметься штрафом у розмірі від 3 до 5 тисяч рублів. Окремі штрафи запроваджено за поширення реклами VPN-сервісів. Для громадян вони становитимуть від 50 до 80 тисяч рублів, для посадовців – від 80 до 150 тисяч, а для юридичних осіб – від 200 до 500 тисяч рублів, пише 24 Канал з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

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Державна Дума Росії ухвалила цей закон ще 22 липня, при цьому 67 депутатів проголосували проти, а 22 утрималися. Раніше його розкритикували, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян та голова так званої "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна, котра й сама добре відома своїми абсурдними й часом навіть смішними законами та пропозиціями.

Міністр зв'язку РФ Максут Шадаєв пояснив, що закон нібито не торкнеться звичайних громадян, які не шукають заборонені матеріали спеціально. За його словами, для притягнення до відповідальності потрібно буде довести, що людина діяла навмисно і заздалегідь знала про "екстремістський" характер інформації.

Яку інформацію в Росії вважають екстремістською?

Поняття екстремізму в Росії не збігається з загальноприйнятим визначенням цього слова. Під нього може потрапити буквально все, що не подобається владі або протирічить позиції Кремля. Крім цілком зрозумілих явищ, на кшталт тероризму, сюди відносять Facebook та Instagram, книги про Голодомор, окремі приклади аніме, негативні посилання та образи російських політиків, а також те, що російська влада називає "фальсифікацією світової історії" – тобто справжня історія, котра не збігається з їхньою вигаданою реальністю.