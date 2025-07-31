Как будет работать новый закон и кого он коснется?

Согласно подписанным поправкам, "умышленный поиск экстремистских материалов" будет караться штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Отдельные штрафы введены за распространение рекламы VPN-сервисов. Для граждан они составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения российских СМИ.

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Государственная Дума России приняла этот закон еще 22 июля, при этом 67 депутатов проголосовали против, а 22 воздержались. Ранее его раскритиковали, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и председатель так называемой "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которая и сама хорошо известна своими абсурдными и порой даже смешными законами и предложениями.

Министр связи РФ Максут Шадаев объяснил, что закон якобы не коснется обычных граждан, которые не ищут запрещенные материалы специально. По его словам, для привлечения к ответственности нужно будет доказать, что человек действовал умышленно и заранее знал об "экстремистском" характере информации.

Какую информацию в России считают экстремистской?

Понятие экстремизма в России не совпадает с общепринятым определением этого слова. Под него может попасть буквально все, что не нравится властям или противоречит позиции Кремля. Кроме вполне понятных явлений, вроде терроризма, сюда относят Facebook и Instagram, книги о Голодоморе, отдельные примеры аниме, негативные ссылки и оскорбления российских политиков, а также то, что российские власти называют "фальсификацией мировой истории" – то есть настоящая история, которая не совпадает с их вымышленной реальностью.