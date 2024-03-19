Українські кібервійська відзвітували про нові успішні атаки на російські структури

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з активістами групи "BO Team" виконали серію кібератак на об'єкти російської держави. Ці напади, які тривали з 11 по 18 березня цього року, призвели до значних збитків як для державних, так і для приватних структур, які підтримують агресивну політику проти України.

Нові масштабні кібератаки, проведені українськими кібервійськами на об'єкти в Росії, стали причиною розгублення та паніки серед російських владних структур, інформує 24 Канал. На цей раз під удар потрапили не лише державні установи, але й приватні компанії. Українські хакери віддавали перевагу об'єктам, що мають стратегічне значення для російської економіки та державного управління.

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Підсумки руйнівних атак

У результаті цих атак було зруйновано значну частину мережевої інфраструктури, що призвело до серйозних технічних проблем у функціонуванні різноманітних російських організацій, повідомили в ГУР.

Серед об'єктів, які стали мішенню, були ресурси відомого російського оператора ПАТ "Ростєлєком", де було вимкнено комунікаційне обладнання у Забайкальському та Красноярському краях.

Українські хакери також успішно проникли до системи електронного документообігу Бєлгородської області, де здійснили масові фейкові розсилки, спрямовані на посадових осіб.

Крім того, структура ТОВ "Бєлзнак", яка займається виробництвом інформаційних технологій, також була об'єктом кібератак.

Одним із найбільш серйозних наслідків атаки було знищення інформаційних ресурсів "Муніципального бюджетного закладу Старооскольського міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального господарства". Це призвело до серйозних труднощів у функціонуванні місцевої адміністрації та підприємств міста.

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У ГУР наголосили, що завдані ворогу збитки оцінюються сотнями тисяч доларів, але точні цифри поки не встановлені. Українські кібервійська визначили нові цілі і продовжують здійснювати атаки на російські об'єкти в кіберпросторі, що вказує на невпинність боротьби за кібернезалежність та безпеку України.