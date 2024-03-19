Нові масштабні кібератаки, проведені українськими кібервійськами на об'єкти в Росії, стали причиною розгублення та паніки серед російських владних структур, інформує 24 Канал. На цей раз під удар потрапили не лише державні установи, але й приватні компанії. Українські хакери віддавали перевагу об'єктам, що мають стратегічне значення для російської економіки та державного управління.
А тим часом раніше ІТ-Армія призупинила роботу московського метрополітену
Підсумки руйнівних атак
У результаті цих атак було зруйновано значну частину мережевої інфраструктури, що призвело до серйозних технічних проблем у функціонуванні різноманітних російських організацій, повідомили в ГУР.
- Серед об'єктів, які стали мішенню, були ресурси відомого російського оператора ПАТ "Ростєлєком", де було вимкнено комунікаційне обладнання у Забайкальському та Красноярському краях.
- Українські хакери також успішно проникли до системи електронного документообігу Бєлгородської області, де здійснили масові фейкові розсилки, спрямовані на посадових осіб.
- Крім того, структура ТОВ "Бєлзнак", яка займається виробництвом інформаційних технологій, також була об'єктом кібератак.
- Одним із найбільш серйозних наслідків атаки було знищення інформаційних ресурсів "Муніципального бюджетного закладу Старооскольського міського багатогалузевого виробничого об'єднання комунального господарства". Це призвело до серйозних труднощів у функціонуванні місцевої адміністрації та підприємств міста.
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У ГУР наголосили, що завдані ворогу збитки оцінюються сотнями тисяч доларів, але точні цифри поки не встановлені. Українські кібервійська визначили нові цілі і продовжують здійснювати атаки на російські об'єкти в кіберпросторі, що вказує на невпинність боротьби за кібернезалежність та безпеку України.