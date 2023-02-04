Оновлений прототип Tesla Cybertruck потрапив на відео – що нового побачили на авто
Tesla продовжує працювати над своїм електропікапом Cybertruck та змінювати його дизайн. Щоправда, часу для змін вже не так багато, адже згідно із заявами Ілона Маска авто почнуть продавати вже у 2024 році. Відтак, авто, яке нещодавно помітили на вулиці в Каліфорнії, ймовірно, має кінцевий дизайн.
Один з очевидців зняв таку машину на відео рухаючись безпосередньо за нею. Коротке відео дає змогу оцінити роботу задньої світлотехніки та побачити деякі оновлення у порівнянні з минулими прототипами.
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Що нового можна помітити на Cybertruck
І габаритні вогні, і стоп-сигнали виконані у вигляді лаконічного вигляду прямокутних червоних секцій по кутах верхньої частини заднього борту. Судячи з усього, цей екземпляр пікапа оснащений працездатною зсувною кришкою вантажного відсіку, що нагадує за принципом дії ролети.
Інша деталь, що привертає досвідчений погляд спостерігача – опущене вікно задніх правих дверей. Як відомо, під час знаменитої осінньої презентації Cybertruck 2019 року Ілон Маск намагався продемонструвати здатність бічного скла пікапа витримувати потрапляння металевої кулі, яку він кидав у машину просто на сцені. Скло тріснуло під час презентації, викликавши очевидний конфуз глави компанії, і відтоді він не любив згадувати про цю особливість.
Відео нового прототипа Cybertruck
На свіжому прототипі скло задніх дверей опущено, що може свідчити про наявність усіх основних працездатних механізмів у салоні. Судити про наявність у нього протиударних властивостей складно.
Нарешті, на цьому прототипі Cybertruck встановлені дзеркала трикутної форми, які очевидним чином вписуються в загальну концепцію дизайну. Попередні шпигунські зйомки переважно демонстрували великі дзеркала прямокутної форми на громіздких кронштейнах, явно запозичені у повнорозмірних позашляховиків іншої марки.
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Спочатку Ілон Маск був налаштований на заміну дзеркал заднього виду камерами, і чимало автовиробників уже стають на цей шлях, але в США наявні вимоги до автомобілів передбачають обов'язкову наявність у них дзеркал заднього виду. Поки точка зору законодавців не змінилася, Tesla буде змушена комплектувати Cybertruck традиційними дзеркалами.