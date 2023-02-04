Один из очевидцев снял такую машину на видео двигаясь прямо за ней. Краткое видео позволяет оценить работу задней светотехники и увидеть некоторые обновления по сравнению с прошлыми прототипами.

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Что нового можно заметить на Cybertruck

И габаритные огни и стоп-сигналы выполнены в виде лаконичного вида прямоугольных красных секций по углам верхней части заднего борта. Судя по всему, этот экземпляр пикапа оснащен работоспособной сдвижной крышкой грузового отсека, напоминающей по принципу действия роллеты.

Другая деталь, привлекающая опытный взгляд наблюдателя – опущенное окно задней правой двери. Как известно, во время знаменитой осенней презентации Cybertruck 2019 года Илон Маск пытался продемонстрировать способность бокового стекла пикапа выдерживать попадание металлического шара, который он бросал в машину прямо на сцене. Стекло треснуло во время презентации, вызвав очевидный конфуз главы компании, и с тех пор он не любил вспоминать об этой особенности.

Видео нового прототипа Cybertruck

На свежем прототипе стекло задней двери опущено, что может свидетельствовать о наличии всех основных работоспособных механизмов в салоне. Судить о наличии у него противоударных свойств сложно.

Наконец, на этом прототипе Cybertruck установлены зеркала треугольной формы, очевидно вписывающиеся в общую концепцию дизайна. Предыдущие шпионские съемки в основном демонстрировали большие зеркала прямоугольной формы на громоздких кронштейнах, явно заимствованных у полноразмерных внедорожников другой марки.

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Изначально Илон Маск был настроен на замену зеркал заднего вида камерами, и многие автопроизводители уже становятся на этот путь, но в США имеющиеся требования к автомобилям предполагают обязательное наличие у них зеркал заднего вида. Пока точка зрения законодателей не изменилась, Tesla будет вынуждена комплектовать Cybertruck традиционными зеркалами.