На кадрах видно, как автомобиль Tesla остановился во время движения на своей полосе в туннеле, хотя никаких препятствий перед ним не было. Следовавшие автомобили не успели затормозить, чтобы предотвратить столкновения, и несколько человек получили незначительные травмы.

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Будь скорость движения выше, жертв было бы не избежать, но в этом случае все обошлось, хотя проблема осталась.

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Автопилот Tesla

Илон Маск стремится добиться разрешения, чтобы водителям с работающим автопилотом разрешили убирать руки с руля. Сегодня инструкции требуют от водителя быть готовы к включенному автопилоту и в случае опасных ситуаций мгновенно брать управление на себя, для чего руки должны быть постоянно на руле.

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По словам водителя Tesla, во время инцидента на мосту функция FSD (Full Self-Driving) была активирована. Но он не объяснил или это не попало в публичное пространство, почему не взял управление на себя, когда стало ясно, что что-то пошло не так.