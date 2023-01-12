На кадрах видно, як автомобіль Tesla зупинився під час руху на своїй смузі в тунелі, хоча жодних перешкод перед ним не було. Автомобілі, що їхали слідом, не встигли загальмувати, щоб запобігти зіткненням, і кілька людей дістали незначні травми.

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Якби швидкість руху була вищою, жертв було б не уникнути, але в цьому випадку все обійшлося, хоча проблема залишилася.

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Автопілот Tesla

Ілон Маск прагне домогтися дозволу, щоб водіям з працюючим автопілотом дозволили прибирати руки з керма. Сьогодні інструкції вимагають від водія бути напоготові з увімкненим автопілотом і в разі небезпечних ситуацій миттєво брати керування на себе, для чого руки мають бути постійно на кермі.

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За словами водія Tesla, під час інциденту на мосту функція FSD (Full Self-Driving) була активована. Але він не пояснив або це не потрапило в публічний простір, чому не взяв керування на себе, коли стало зрозуміло, що щось пішло не так.