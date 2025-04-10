Дружба скінчилась: майбутній очільник NASA публічно розніс Ілона Маска

Хоча Дональд Трамп назвав ім'я наступного керівника NASA ще до своєї інавгурації, він досі не отримав цієї посади, оскільки процедура спочатку передбачає слухання в Конгресі. У цей час сенатори допитують кандидатів, а потім вирішують, чи хочуть вони бачити ту чи іншу людину в уряді. Це довгий процес, а тому черга до Джареда Айзекмана дійшла лише зараз.

Під час слухань щодо свого призначення на посаду очільника NASA мільярдер, колишній пілот винищувача і астронавт SpaceX Джаред Айзекман окреслив своє бачення майбутніх космічних місій. Він чітко дав зрозуміти: попри зв'язки зі SpaceX, яка забезпечила обидва його космічні польоти, його пріоритетом є NASA. Він також раптово виступив із критикою на адресу Ілона Маска. Його заяви прямо суперечили нещодавнім закликам очільника SpaceX відмовитися від повернення на Місяць у рамках програми Artemis на користь колонізації Марса. Найцікавіше, що ЗМІ раніше описували цих двох як "давніх друзів", але наразі все схоже на те, що Айзекман і Маск будуть протистояти одне одному наступні чотири роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на два матеріали видання Futurism, у яких журналісти проаналізували процес допиту.

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Майбутній керівник NASA не погоджується з Ілоном Маском

Як ми знаємо, Ілон Маск уже кілька разів критикував плани щодо Місяця, називаючи програму Artemis "відволіканням". Сам він давно мріє запустити людей на Марс і розробляє для цього велику ракету, яка поки що не виконала жодного тестового польоту, який би не скінчився вибухом. Але NASA має дещо іншу думку: агентство розглядає Місяць як своєрідний проміжний етап. Супутник, на якому спочатку розбудують колонію, повинен стати плацдармом, з якого стартуватиме місія до Марса.

Айзекман одразу відхилив припущення про приватні розмови з Маском щодо справ NASA. Більше того, він наголосив: "Я хочу бути абсолютно ясним. Я відданий цій країні, космічному агентству та їхній місії, що змінює світ". За його словами, приватні компанії – це лише підрядники.

Вони працюють на нас, а не навпаки,

– сказав Айзекман.

Майбутній керівник використав свою промову не тільки для роз’яснення конфлікту інтересів, але й щоб твердо підтвердити підтримку програми "Артеміда". Але він додає, що це зовсім не означає, що NASA не буде зацікавлене в польотах до Марса. На його думку, NASA може і має робити обидва проєкти паралельно.

Символічно, що на слухання прийшов екіпаж із чотирьох астронавтів місії "Артеміда-2", які мають облетіти Місяць у межах цієї програми. Айзекман неодноразово звертався до них, наголошуючи: "Ми повинні доставити цей екіпаж навколо Місяця, а наступний екіпаж – висадити".

Його підтримка системи запуску Space Launch System (SLS), яку Маск також критикував як занадто дорогу й неефективну, стала ще однією точкою розбіжності. На запитання сенатора Марії Кантвелл про підтримку SLS, Айзекман відповів: "Це поточний план. Я вважаю, що це найкращий і найшвидший спосіб дістатися туди".

Втім, він визнав, що SLS, імовірно, не стане довгостроковим рішенням. "Я не думаю, що це довгостроковий спосіб дістатися до Місяця й назад, а також до Марса з великою частотою", – сказав він, натякаючи, можливо, на участь Starship від SpaceX у майбутніх місіях.

Також Айзекман виступив за максимальне використання Міжнародної космічної станції: "Ми повинні вичавити все, що залишилося на МКС, щоб зламати код космічної економіки й краще передати цю відповідальність комерційній індустрії".

Його позиція отримала підтримку в Конгресі. Сенатор Тед Круз застеріг, що відмова від "Артеміди" зараз буде "катастрофічною помилкою", яка дозволить Китаю захопити ініціативу в космосі:

Мені важко уявити більш катастрофічну помилку, ніж сказати комуністичному Китаю: "Місяць ваш",

– сказав Круз.

Наразі незрозуміло, як на це реагуватиме сам Маск. Але конфлікт між баченням Айзекмана й марсіанськими амбіціями Маска стає очевидним. Новому адміністратору NASA доведеться шукати баланс – підтримувати стратегічні плани США і при цьому зберігати робочі стосунки з ключовим підрядником. І перший його меседж дуже чіткий: Маск не буде диктувати правила в NASA.