Київстар запроваджує ексклюзивні номери з новим кодом та можливістю індивідуального налаштування

Український оператор Київстар нещодавно додав новий код 077 до власної мережі. Крім того, абоненти також отримали можливість кастомізувати ексклюзивні телефонні номери.

Запуск коду 077 додасть додатково 10 мільйонів номерів до системи оператора, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київстар.

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Оператор наголосив, що це було необхідним кроком, оскільки поточне використання коду досягло понад 79% ємності. Розширення ємності повинне задовольнити зростаючий попит як з боку бізнесу, так і споживчого ринку.

Нагадаємо, що у мережі Київстар також є телефонні номери з такими кодами: 067, 068, 096, 097 та 098.

Ексклюзивні номери

Разом із запуском нового коду оператор запропонував серію Ексклюзивних номерів з унікальними комбінаціями цифр, наприклад, 077 777 77 77, які клієнти можуть обирати самостійно.

Ці ексклюзивні номери можна придбати в інтернет-магазині Київстар, в роздрібній мережі оператора та в магазинах-партнерах.

Детальна інформація про конкретні преміум-номери буде оголошена в міру надходження їх у продаж.

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Клієнтам, які користуються пристроями Apple, слід звернути увагу, що iPhone моделі 8 і старше, які не можуть оновитися до iOS 18.1, не будуть підтримувати відправку SMS-повідомлень на номери з новим префіксом 077. Для повної сумісності цим користувачам необхідно оновити свої операційні системи до iOS 18.1 або новішої версії.