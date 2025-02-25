Apple представить оновлений MacBook Air з чипом M4 у березні 2025 року

Apple готується до випуску оновлених 13– і 15-дюймових моделей MacBook Air, які будуть оснащені новим фірмовим процесором M4. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, офіційна презентація новинок відбудеться в березні цього року.

Чутки про випуск MacBook Air з чипом M4 з’явилися ще раніше, а згадки про пристрій були виявлені в бета-версії macOS 15.2, яка вийшла у грудні 2024 року, повідомляє 24 Канал.

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Гурман раніше повідомляв, що оновлений MacBook Air буде представлений раніше за інші весняні новинки Apple, такі як iPhone 16e та iPad Air.

Однак iPhone 16e, який став найдоступнішим смартфоном компанії в поточному поколінні, Apple вже презентувала, а ось MacBook Air досі не представлений.

За словами Гурмана, ситуація може змінитися найближчим часом – нова версія ноутбука надійде у продаж у березні. Він також зазначив, що Apple активно готується до запуску: маркетингові підрозділи та співробітники роздрібних магазинів отримали завдання щодо просування нової моделі.

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Крім того, у роздрібних мережах суттєво скоротилися запаси MacBook Air з чипами M2 та M3, що може бути ще одним підтвердженням швидкого анонсу оновленої версії ноутбука.