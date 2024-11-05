OPPO представив новий бюджетний смартфон OPPO A40m в Україні

OPPO A40m, новинка бюджетного сегменту, яка нарешті стала доступною на українському ринку. Смартфон поєднує в собі підвищену міцність і надійну повсякденну продуктивність, що обіцяє зробити його непоганим варіантом на кожен день.

Пристрій має такий набір характеристик, як ударостійкий корпус військового класу, захист від вологи, довговічний акумулятор на 5100 мАг та швидка зарядка SUPERVOOC потужністю 45 Вт, повідомляє 24 Канал.

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Процесор, пам'ять та екран

OPPO A40m обладнаний процесором Snapdragon 6s 4G Gen1. Пристрій має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і яскравістю 1000 ніт для чіткого зображення навіть при яскравому світлі.

Ґаджет отримав хороші динаміки з функцією підвищеної гучності OPPO Ultra Volume Mode підсилює звук до 300%, забезпечуючи чітке звучання в галасливому середовищі.

Смартфон доступний у чорному кольорі Sparkle Black, створеному з використанням технології OPPO Glow для преміального вигляду.

Акумулятор та інтелектуальна зарядка

Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5100 мАг. Виробник обіцяє 80% ємності навіть після 1600 циклів заряджання. Крім того, тут присутня фірмова швидка зарядка SUPERVOOC, а стандартний блок живлення в комплекті видає 45 Вт.

Це дає змогу зарядити смартфон на 50% за 30 хвилин, а технологія інтелектуальної зарядки оптимізує процес відповідно до звичок користувача, що дозволяє збільшити термін служби акумулятора.

Камера

Для любителів фотографії OPPO A40m оснащений основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп та фронтальною камерою з роздільною здатністю 5 Мп, з такими функціями, як портретна ретуш, режими зйомки двома камерами та ретуш відео.

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Доступність та ціна

OPPO A40m у блискучому чорному кольорі вже доступний в Україні за акційною ціною 8 499 гривень.