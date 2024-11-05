Устройство имеет такой набор характеристик, как ударопрочный корпус военного класса, защита от влаги, долговечный аккумулятор на 5100 мАч и быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 45 Вт, сообщает 24 Канал.

Не пропустите Самые мощные Android-смартфоны октябрьского рейтинга AnTuTu

Процессор, память и экран

OPPO A40m оборудован процессором Snapdragon 6s 4G Gen1. Устройство имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и яркостью 1000 нит для четкого изображения даже при ярком свете.

Гаджет получил хорошие динамики с функцией повышенной громкости OPPO Ultra Volume Mode усиливает звук до 300%, обеспечивая четкое звучание в шумной среде.

Смартфон доступен в черном цвете Sparkle Black, созданном с использованием технологии OPPO Glow для премиального вида.

Аккумулятор и интеллектуальная зарядка

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч. Производитель обещает 80% емкости даже после 1600 циклов зарядки. Кроме того, здесь присутствует фирменная быстрая зарядка SUPERVOOC, а стандартный блок питания в комплекте выдает 45 Вт.

Это позволяет зарядить смартфон на 50% за 30 минут, а технология интеллектуальной зарядки оптимизирует процесс в соответствии с привычками пользователя, что позволяет увеличить срок службы аккумулятора.

Камера

Для любителей фотографии OPPO A40m оснащен основной камерой с разрешением 50 Мп и фронтальной камерой с разрешением 5 Мп, с такими функциями, как портретная ретушь, режимы съемки двумя камерами и ретушь видео.

Смотрите также Смартфон оповестит вас о стуке в дверь, плач ребенка или сигнализацию – вот как это настроить

Доступность и цена

OPPO A40m в блестящем черном цвете уже доступен в Украине по акционной цене 8 499 гривен.