Кроме смартфонов, платформа также опубликовала свой первый рейтинг производительности для планшетов на базе Android, что позволяет по-новому взглянуть на высокопроизводительные мобильные устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Antutu.

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ТОП-овые смартфоны

Первое место в категории смартфонов занял OnePlus 13, который набрал впечатляющих 2 926 644 балла в тестах AnTuTu. Следом за ним расположился iQOO 13, набрав 2 906 489 баллов.

Кстати, обе модели оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Vivo X200 Pro, оснащенный чипом MediaTek Dimensity 9400, замкнул тройку лидеров с результатом 2 843 812 баллов.

Oppo и Vivo держат планку

Среди других претендентов на победу – Oppo Find X8 Pro з 2 842 922 баллами и Oppo Find X8, который набрал 2 814 445 баллов.

Оба эти устройства также используют передовые чипы MediaTek.

Vivo X200 занял шестую позицию, за ним расположились Xiaomi 15 (2 546 330 баллов), Vivo X200 Pro mini (2 467 270 баллов) и Xiaomi 15 Pro (2 467 222 балла). Замыкает десятку лидеров iQOO Neo 9S Pro+ – единственная модель в списке, которая работает на прошлогоднем Snapdragon 8 Gen 3.



Десятка флагманов / Фото Antutu

Субфлагманы

В категории субфлагманских смартфонов лидером стал OnePlus Ace 3V с процессором Snapdragon 7+ Gen 3, который набрал 1 398 811 баллов.

За ним следовал Redmi K70E на базе чипа Dimensity 8300 Ultra с результатом 1 375 304 балла .

на базе чипа Dimensity 8300 Ultra с результатом . В топовые устройства также вошли Realme GT Neo 5 SE (1 151 219 баллов) и Redmi Note 12 Turbo (1 130 645 баллов), оба используют чипы Snapdragon 7+ Gen 2.

(1 151 219 баллов) и (1 130 645 баллов), оба используют чипы Snapdragon 7+ Gen 2. Остальные в списке: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, OnePlus Ace, Redmi Note 12T і Oppo K10 5G, оснащены разными процессорами Dimensity.



Представители средней ценовой категории / Фото Antutu

Планшеты

Впервые AnTuTu также опубликовал рейтинг для Android-планшетов, который теперь будет обновляться ежемесячно.

Возглавил этот список Red Magic Nova , оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 3 и набравший 2 149 092 балла .

, оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 3 и набравший . На втором месте оказался Oppo Pad 3 Pro , также со Snapdragon 8 Gen 3, набрав 2 112 629 баллов .

, также со Snapdragon 8 Gen 3, набрав . Vivo Pad 3 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9300 занял третье место с 2 068 898 баллами.

В пятерку лидеров также вошли OnePlus Pad Pro и Lenovo Legion Y700, оба работают на базе Snapdragon 8 Gen 3. В первую десятку также вошли Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Vivo Pad 3, iQOO Pad 2 і Xiaomi 7 Pro, оснащенные высокопроизводительными процессорами.



Рейтинг Android планшетов / Фото Antutu

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Эти рейтинги позволяют ориентироваться на аппаратные достижения в мобильных устройствах. Пользователи могут ориентироваться на них при выборе смартфона, однако нужно учитывать тот факт, что они освещают чистые результаты тестирования железа.