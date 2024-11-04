Окрім смартфонів, платформа також опублікувала свій перший рейтинг продуктивності для планшетів на базі Android, що дає змогу по-новому поглянути на високопродуктивні мобільні пристрої, повідомляє 24 Канал з посиланням на Antutu.

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ТОП-ові смартфони

Перше місце в категорії смартфонів посів OnePlus 13, який набрав вражаючих 2 926 644 бали в тестах AnTuTu. Слідом за ним розташувався iQOO 13, набравши 2 906 489 балів.

До речі, обидві моделі оснащені новітнім процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Vivo X200 Pro, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 9400, замкнув трійку лідерів з результатом 2 843 812 балів.

Oppo та Vivo тримають планку

Серед інших претендентів на перемогу – Oppo Find X8 Pro з 2 842 922 балами та Oppo Find X8, який набрав 2 814 445 балів.

Обидва ці пристрої також використовують передові чіпи MediaTek.

Vivo X200 посів шосту позицію, за ним розташувалися Xiaomi 15 (2 546 330 балів), Vivo X200 Pro mini (2 467 270 балів) і Xiaomi 15 Pro (2 467 222 бали). Замикає десятку лідерів iQOO Neo 9S Pro+ – єдина модель у списку, яка працює на торішньому Snapdragon 8 Gen 3.



Десятка флагманів / Фото Antutu

Субфлагмани

У категорії субфлагманських смартфонів лідером став OnePlus Ace 3V з процесором Snapdragon 7+ Gen 3, який набрав 1 398 811 балів.

За ним слідував Redmi K70E на базі чіпа Dimensity 8300 Ultra з результатом 1 375 304 бали .

на базі чіпа Dimensity 8300 Ultra з результатом . До топових пристроїв також увійшли Realme GT Neo 5 SE (1 151 219 балів) і Redmi Note 12 Turbo (1 130 645 балів), обидва використовують чіпи Snapdragon 7+ Gen 2.

(1 151 219 балів) і (1 130 645 балів), обидва використовують чіпи Snapdragon 7+ Gen 2. Решта списку: iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, OnePlus Ace, Redmi Note 12T і Oppo K10 5G, оснащені різними процесорами Dimensity.



Представники середньої цінової категорії / Фото Antutu

Планшети

Вперше AnTuTu також опублікував рейтинг для Android-планшетів, який тепер буде оновлюватися щомісяця.

Очолив цей список Red Magic Nova , оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3 і набрав 2 149 092 бали .

, оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3 і набрав . На другому місці опинився Oppo Pad 3 Pro , також зі Snapdragon 8 Gen 3, набравши 2 112 629 балів .

, також зі Snapdragon 8 Gen 3, набравши . Vivo Pad 3 Pro з процесором MediaTek Dimensity 9300 посів третє місце з 2 068 898 балами.

До п'ятірки лідерів також увійшли OnePlus Pad Pro та Lenovo Legion Y700, обидва працюють на базі Snapdragon 8 Gen 3. До першої десятки також увійшли Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Vivo Pad 3, iQOO Pad 2 і Xiaomi 7 Pro, оснащені високопродуктивними процесорами.



Рейтинг Android планшетів / Фото Antutu

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Ці рейтинги дають змогу орієнтуватися на апаратні досягнення в мобільних пристроях. Користувачі можуть орієнтуватися на них під час вибору смартфона, однак потрібно зважати на той факт, що вони висвітлюють чисті результати тестування заліза.