В Україні розробляють закон проти російської пропаганди у медіа та інтернеті

Верховна Рада України разом із РНБО та СБУ розробляють закон, метою якого стане протидія поширенню російської пропаганди у медіа, а також різноманітних інтернет-ресурсах – соцмережах, YouTube, Telegram, TikTok та інших. Зокрема, планується посилити відповідальність і визначити органи, відповідальні за дотримання закону.

Що відомо

Проєкт закону розробляється з кінця березня 2024 року. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко.

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За його словами, чіткі правила "допоможуть швидше ухвалювати рішення про блокування ворожих ресурсів".

Для YouTube чи TikTok це буде аргументом, чому в Україні потрібно заблокувати такі ресурси, як уже заблокований канал Діани Панченко,

– каже Андрій Коваленко.

Вже сьогодні було заблоковано 200 YouTube-каналів та 24 акаунти у ТікТок, які поширювали російську дезінформацію. Але таких в мережі залишаються ще десятки. Раніше, наприклад, Центр протидії дезінформації публікував списки таких каналів у TikTok та інших соцмережах.

Майбутній законопроєкт передбачає регулювання офіційно зареєстрованих ЗМІ, анонімних і публічних Telegram-каналів, блогерів у TikTok, YouTube, платформах Meta, X та Viber. Він посилить відповідальність за російську пропаганду та дезінформацію, додав нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, який разом зі "слугами" Микитою Потураєвим та Євгенією Кравчук залучені до написання.

Нам цікаво дійти до людей і дізнатися, хто стоїть за певними інформаційними кампаніями та технологічними платформами,

– цитує Forbes співробітника СБУ, який залишився анонімним.

Цікаво, що до обговорення планують залучити власників Telegram-каналів, які ведуть свої блоги відкрито, не ховаючи власну особу. Деякі з них начебто вже "готові до дискусії". Крім того, залучать і медійників.

Крім цього:

Законопроєкт визначатиме, які держоргани уповноважені займатися комунікацією з технологічними платформами.

Рекомендуватиме прийняття в Україні європейського Digital Service Act, який передбачає низку вимог до соцмереж, зокрема щодо модерації контенту, прозорості, представництв та інше.

У Верховній Раді вже є один законопроєкт, який передбачає регулювання соцмереж. Але, за даними джерела, їхні положення не конфліктують між собою, а скоріше доповнюють.

Як зазначають автори законопроєкту, навряд чи до кінця року можна очікувати його прийняття.