Генеральному директору Meta, мільярдерові Марку Цукербергу, вже давно заборонено в'їзд до Росії, а вирок Енді Стоуну був винесений заочно, оскільки той, звісно ж, не перебуває на території Росії.

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Деталі справи

Вирок був винесений в рамках кримінального розслідування, яке розпочалося минулого року під керівництвом Міністерства внутрішніх справ Росії. Стоуна визнали винним у поширенні тероризму через те, що він захищав рішення компанії дозволити коментарі та пости на Facebook, які бажали шкоди російським військовим окупантам, а також російським і білоруським представникам влади. Facebook та Instagram були заборонені на території Росії в березні 2022 року, через місяць після того, як російські війська вторглися в Україну. Тоді влада захищала це рішення, називаючи Meta екстремістською організацією.

Meta заявляла, що такий її крок пов'язаний лише з вторгненням в Україну, але російська влада швидко відреагувала, заблокувавши соціальні мережі компанії в країні протягом декількох днів після заяв Стоуна. Відчувши небезпеку, компанія оголосила, що скасовує нову політику, але на той час було вже надто пізно: сервіси були заблоковані, представники російського уряду покинули соціальні мережі й назвали їх терористичними. Тепер ситуація набула нового повороту.

Вирок був винесений заочно, а шестирічний термін Стоуна почнеться після того, як він або в'їде в Росію, або буде екстрадований. Його адвокати планують подати апеляцію на вирок.

Вироки в Росії проти західних компаній, журналістів та інших осіб не є чимось новим. США та Росія наразі втягнуті в дипломатичну суперечку через ув'язненого журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який був заарештований за звинуваченням у шпигунстві в березні 2023 року. Минулого місяця термін ув'язнення Гершковича був продовжений на три місяці, а саме видання заперечує всі звинувачення, висунуті проти нього Росією.