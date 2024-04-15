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Нове доповнення до свого Instagram користувачі соцмережі помітили у п'ятницю. Meta AI – універсальний чат-бот компанії на базі штучного інтелекту, який може відповідати на запитання, писати вірші, генерувати зображення за допомогою простої текстової підказки, проводити пошук контенту та інше. Повний список функцій поки що невідомий.

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Цей крок не є несподіваним. Компанія представила Meta AI у вересні 2023 року і вже тоді ми знали, що він буде частиною більшості сервісів компанії. ШІ також тестують у Facebook Messenger і WhatsApp.

Наші генеративні можливості на основі штучного інтелекту перебувають на різних стадіях розробки, і ми тестуємо деякі з них публічно в обмеженому обсязі,

– каже представник Meta.

Тепер, зайшовши у DM, деякі користувачі можуть побачити нову функцію спілкування з чат-ботом, яка розташована в рядку пошуку, а не серед звичайних діалогів. Натиснувши на відповідну піктограму, ви зможете почати діалог з Meta AI, який виглядатиме точно так само, як і листування з людиною.

Ось, що пише один з перших тестувальників функції: "Я зміг попросити чат-бота дати мені визначення слів, запропонувати заголовки для деяких історій, над якими я працюю, і згенерувати зображення собак на скейтборді. Я також міг попросити Meta AI порекомендувати ролики з котами, що він легко робив".

Цікаво, що те ж саме робить і Meta AI у WhatsApp, тож можна сказати, що чат-бот в інстаграмі насправді не робить нічого специфічного для Instagram. Натомість Meta просто вбудовує одного й того ж чат-бота в усі свої сервіси.

Якщо ви натиснете меню в чат-боті, Meta AI також покаже вам довгий список можливих дій, які ви можете попросити виконати.

Крім розділу особистих повідомлень, Meta AI з'явився в пошуковому рядку Instagram. Там ви, наприклад, можете попросити ШІ знайти для вас Reels на конкретну тему чи звичайні фото або тексти. Це повинно покращити пошукові можливості інстаграму, на які завжди багато нарікали в мережі.