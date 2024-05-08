Apple презентувала стилус Pencil Pro з підтримкою жестів стискання та обертання

Сьогодні, поруч із новими планшетами iPad, був оголошений стилус Apple Pencil Pro. Цей новий аксесуар має низку цікавих функцій, проте сумісний лише з останнім поколінням iPad Pro та Air. Також Pencil Pro тепер підтримує технологію Find My, що полегшує пошук загубленого стилуса.

Оновлення включає сенсор, який реагує на стискання стилусом пальцями. Це дозволяє, наприклад, вибирати інструмент для малювання на віртуальному полотні: пензель, олівець і т.д. Ця функція має тактильний зворотний зв'язок, інформує 24 Канал.

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Також підтримується жест обертання, за допомогою якого можна змінювати налаштування пензля. Крім того, з'явилася можливість створювати власні взаємодії, і однією з перших сторонніх компаній, які скористалися цією перевагою, стала компанія Procreate.



Фішки Pencil Pro / Фото Apple

Перший Apple Pencil був випущений ще у 2015 році і підтримував широкий спектр пристроїв: від iPad 6-го покоління, iPad Air 3-го покоління, iPad mini 5-го покоління до всіх моделей iPad Pro.

Стилус другого покоління був представлений у 2018 році, отримавши значно розширені можливості, включаючи магнітне кріплення до сумісного iPad та бездротове заряджання. З'явилася нова функція наведення та жест подвійного натискання для швидкого перемикання між екранними інструментами.

Минулого року до двох існуючих стилусів додалась модель із підтримкою заряджання через USB Type-C та функціями наведення, але без датчика сили натискання. Apple Pencil (USB-C) мав магнітне кріплення до iPad, але не підтримував бездротове заряджання.

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Необхідність зберігати старі моделі для сумісності з ранніми iPad привела до одночасного існування чотирьох різних варіантів Apple Pencil: