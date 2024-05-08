Оновлення включає сенсор, який реагує на стискання стилусом пальцями. Це дозволяє, наприклад, вибирати інструмент для малювання на віртуальному полотні: пензель, олівець і т.д. Ця функція має тактильний зворотний зв'язок, інформує 24 Канал.
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Також підтримується жест обертання, за допомогою якого можна змінювати налаштування пензля. Крім того, з'явилася можливість створювати власні взаємодії, і однією з перших сторонніх компаній, які скористалися цією перевагою, стала компанія Procreate.
- Перший Apple Pencil був випущений ще у 2015 році і підтримував широкий спектр пристроїв: від iPad 6-го покоління, iPad Air 3-го покоління, iPad mini 5-го покоління до всіх моделей iPad Pro.
- Стилус другого покоління був представлений у 2018 році, отримавши значно розширені можливості, включаючи магнітне кріплення до сумісного iPad та бездротове заряджання. З'явилася нова функція наведення та жест подвійного натискання для швидкого перемикання між екранними інструментами.
- Минулого року до двох існуючих стилусів додалась модель із підтримкою заряджання через USB Type-C та функціями наведення, але без датчика сили натискання. Apple Pencil (USB-C) мав магнітне кріплення до iPad, але не підтримував бездротове заряджання.
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Необхідність зберігати старі моделі для сумісності з ранніми iPad привела до одночасного існування чотирьох різних варіантів Apple Pencil:
- Apple Pencil (USB-C) — 79 доларів;
- Apple Pencil (перше покоління) — $99 доларів;
- Apple Pencil (друге покоління) — $129 доларів;
- Apple Pencil Pro — $129 доларів.